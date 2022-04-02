«مايوركا» العقارية تفوز بجائزة من «نخيل»

المصدر: دبي - البيان

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انضمت شركة «مايوركا» للاستشارات العقارية، ومقرها دبي، للنادي الماسي المرموق، الذي أسسه المطور العقاري العالمي شركة نخيل العقارية، وذلك لإسهامات شركة مايوركا البارزة، وإنجازاتها الرائعة في سوق العقارات في المنطقة.

وتعتبر تلك الجوائز، أحد أهم العلامات التي تدل على التميز في قطاع العقارات والتطوير العقاري في المنطقة. وقد تم تسليم الجائزة الماسية، التي تسعى العديد من الشركات والمؤسسات للفوز بها، إلى شركة مايوركا للاستشارات العقارية، من قِبل السيد نعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركات نخيل العقارية، والسيدة رشا حسن، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة نخيل العقارية.

وأقيم الحفل الكبير لتوزيع الجوائز، في منتجع أنانتارا، الذي افتتح مؤخراً في جزر العالم، وشهدت الاحتفالية تسلّم السيد فخر الدّين مينويي فر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مايوركا للاستشارات العقارية، لهذه الجائزة. ومع خبرته التي تزيد على 20 عاماً، كخبير عقاري مرموق، أثبت فخر الدّين نفسه، كواحد من أهم الخبراء في مجال التطوير العقاري في المنطقة.

وبرزت شركة مايوركا للاستشارات العقارية خلال العام الماضي، إتمامها لواحدة من أكبر صفقات شراء الأراضي في تاريخ دبي، الصفقة التي تجاوزت قيمتها نصف مليار درهم. وفي ظل ظروف السوق العقارية، التي تتسم بالتحديات ذلك الوقت، أظهرت تلك الصفقة، قدرات ومصداقية شركة مايوركا للاستشارات العقارية في قطاع العقارات.

وقال فخر الدّين: تأتي الجائزة الماسية من شركة نخيل العقارية، بعد إتمامنا لأكبر صفقة شراء أرضٍ، تأكيداً على مكانتنا كشركة تركز على العملاء، وعلى تلبية كافة احتياجاتهم، للوصول لأعلى درجات التميز. نسعى أن نصبح الشركة البارزة في المنطقة خلال الخمسة أعوام القادمة، ومع سعينا لتحقيق هذا الهدف، نتطلع أن تصبح دبي مركزاً للتقدم والنمو الاقتصادي، وسنواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في السوق العقاري، بينما نعطي الأولوية للعملاء، في قلب كافة خططنا واستراتيجياتنا.

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