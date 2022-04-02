«بايبت»: دبي مركز عالمي رائد للعملات المشفرة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد إيغنيوس تيرينوس رئيس الاتصالات المؤسسية في منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» Bybit أن اعتماد دبي أخيراً قانون تنظيم الأصول الافتراضية يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للعملات المشفرة لأنه يستكمل أحد أهم أركان النظام اللازم لازدهار أنشطة العملات المشفرة ألا وهو وجود إطار تنظيمي للقطاع مصمم لتعزيز نموه وحماية المستثمرين. وأصبحت دبي سريعاً مركزاً عالمياً رائداً للعملات المُشفرة، وذلك وفقاً لبايبت إحدى منصات تبادل العملات الرقمية الأسرع نمواً في العالم.

وأفاد تيرينوس في تصريحات خاصة لـ«البيان» بأن تقدم اللوائح التنظيمية في دبي، إلى جانب ازدهار منظومة العمل المؤلفة من المطوّرين وبورصات تبادل العملات والمستثمرين، يساعد على جذب المزيد من الأشخاص إلى قطاع العملات المشفرة و«بلوك تشين».

وأضاف: إنشاء «مركز دبي لبلوك تشين» أسهم في تطوير هذا القطاع بشكل أكثر، وقد أجرينا الكثير من المحادثات المثمرة معهم أخيراً لأننا نؤمن بحكمة صُناع السياسات في رؤيتهم الإيجابية لهذا القطاع ويتضح ذلك في العدد الهائل من المطورين القادمين من روسيا وأوكرانيا وليتوانيا والهند، والموجودين في دبي.

وأضاف: دبي وجهة جاذبة ومثيرة للاهتمام فهي تستقطب الكثير من المشاريع والمشاريع الصغيرة أيضاً. في بعض الولايات القضائية التي نوجد فيها مثل سنغافورة، ترى الكثير من الأموال المؤسسية ورأس المال المجازف، ولكن لا يوجد الكثير من الابتكار من ناحية المشاريع على الرغم من وجود الكثير من التبادلات. ولكن في دبي، لديك كل شيء بدءاً من التبادلات الكبيرة وحتى المشاريع الصغيرة.

وعن مدى أمن استخدام منصة «بايبت» للتداول، قال تيرينوس: نستثمر ما قدره 25% من رأس المال في تعزيز عناصر الأمن، وهو ما يفوق استثمار أي جهة أخرى في هذا القطاع والذي يبلغ بالمتوسط نحو 10% إلى 15%. لدينا أفضل سجل موثوقية مقارنةً بشركات تبادلات العملات المشفرة الأخرى.

تقلبات

وعن التقلبات الحادة التي شهدتها العملات المشفرة بشكلٍ عام منذ نهاية العام الماضي، وعملة بتكوين على وجه الخصوص، قال تيرينوس: أينما نرَ ارتفاعاً في التضخم، نرَ زيادة في عدد الأشخاص المقبلين على منصتنا. لا يزال التشفير خياراً جيداً للتحوط للمستخدمين، إذ فقد الذهب 2% من قيمته في آخر 14 عاماً، وارتفعت قيمة عملة بتكوين إلى 14,000%.

بينما فقد الدولار 99.69% من قيمته في آخر 12 عاماً. وحينما تنظر إلى آخر 4 سنوات، فلن ترى شخصاً واحداً فقد ماله من خلال الاحتفاظ بعملة بتكوين لأن بتكوين لديها دورة نصف مدتها 4 سنوات. وحتى لو اشتريت عملات بتكوين في ذروة الدورة الماضية واحتفظت بها، فلا يزال لديك المزيد من المال.

وأسست «بايبت» في مارس 2018 وتضم قائمة عملاتها أكثر من 200 زوج من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين. وتُعد «بايبت» أسرع بورصة تبادل عملات مشفرة نمواً، وقد فازت بجائزة «أفضل تبادل تشفيري» في معرض كريبتو إكسبو دبي 2022 Crypto Expo Dubai.

وتعد ثالث أكثر بورصة زيارةً من ناحية حركة مرور ويب، وقد ضاعفت قاعدة مستخدميها أكثر من الضعف منذ مشاركتها الأخيرة في كريبتو إكسبو دبي في الأشهر الستة الماضية. وحصلت «بايبت» أخيراً كذلك على موافقة مبدئية لإجراء مجموعة متكاملة من الأعمال في مجال الأصول الافتراضية في الإمارات، حسب ما أعلنت الشركة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الاقتصاد.

معاملات يومية

تمتلك «بايبت» التي أعلنت أخيراً عزمها نقل مقرها العالمي من سنغافورة إلى دبي، في المتوسط من 10 - 12 مليار دولار في المعاملات كل يوم، مع أعلى مستوى من التعاملات في يوم واحد قدره 76 مليار دولار في 19 مايو العام الماضي. وتشهد «بايبت» أيضاً هذا التأثير من خلال الحجم الكبير للمعاملات اليومية التي تجرى في دبي.

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