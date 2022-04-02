فندق «دبي إديشن» يطلق تجارب مميزة في رمضان

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن فندق دبي إديشن تقديم مجموعة متنوعة من تجارب الإقامة وتناول الطعام المميزة بمناسبة شهر رمضان الكريم، لتوفر للضيوف قائمة من أشهى الأطباق وفرصة للاستمتاع بتجربة فريدة.

ويقدم مطعم دومو الإيطالي تجربةً استثنائية في رمضان المبارك، حيث يتيح لزواره فرصة الاستمتاع بأشهى إفطار من المطبخ الإيطالي المميز وسط أجواء جميلة. والباقة لشخصين، وتشمل ثلاثة من أطباق المطعم التقليدية، مثل كارباتشيو القاروص وسوبريم الدجاج وكبد الإوز.

يوفر ركن المشروبات ثيا سكاي تجربة متوسطية مميزة بمناسبة شهر رمضان، حيث يقدم للزوار قائمة تتضمن أشهى أطباق السحور. كما يقدم قائمة رمضانية حصرية من 3 أطباق حصرية غنية بالنكهات البحرية المميزة، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين المقبلات الباردة والساخنة والتلذذ بالأطباق الرئيسية بنكهاتها العربية. وتكتمل التجربة مع العصائر الرمضانية التقليدية.

يتيح الفندق لضيوفه فرصة الاسترخاء لليلة واحدة في غرفه الواسعة، والاستمتاع بتجربة سحور خاصة مع الاختيار من قائمة الأطباق الخاصة المقدمة من خدمة الغرف. كما يوفر الفندق قائمة إفطار فاخرة في مطعم دومو الإيطالي ليتيح للضيوف الاستمتاع بتناول الإفطار تحت قبة العروض الفنية الرقمية المضاءة، مما يضمن لهم تجربة تجمع بين الأطباق الإيطالية الشهية والأجواء الاستثنائية.

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