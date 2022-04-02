«سوق المرفأ» يستضيف سوقاً ليلياً طوال شهر رمضان

المصدر: (دبي- البيان)

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يستضيف «سوق المرفأ» الواقع على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، سوقاً ليلياً يومياً، من 1 حتى 30 أبريل، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، وذلك احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

ويستضيف «سوق المرفأ» خيام إفطار مجانية لاستقبال 150 شخصاً كل يوم من الساعة 6:30 مساءً ولغاية 7:30 مساءً وذلك كجزء من البرنامج اليومي للسوق، على أن يتم تحويل هذه الخيام إلى قاعات طعام من الساعة 8 مساءً فصاعداً. ويتضمن السوق الليلي مجموعة من المجالس المخصصة للاستراحة التي تقدم الحلويات العربية.

بالإضافة إلى قاعات للاستجمام والتواصل الاجتماعي وأكثر من 35 كشكاً تعرض منتجات من وحي الشهر الفضيل مثل عطور العود والجلّابيات والتمور وغيرها.

وقال معاذ عبدالقادر الريس، المدير العام في «سوق المرفأ»: تسعدنا استضافة أول سوق ليلي رمضاني في «سوق المرفأ». ويعد شهر رمضان المبارك مناسبة بالغة الأهمية ويتيح لنا فرصة للتواصل مع عملائنا بطرائق جديدة وتفاعلية. نتطلع إلى الترحيب بالزوار من مختلف الأعمار في وجهتنا البحرية.

وأوقات العمل في «سوق المرفأ» في فترة شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 صباحاً يوم الجمعة، ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 صباحاً يومي السبت والأحد.

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