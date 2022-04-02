«إنتل» تطرح معالجات رسوميات منفصلة للأجهزة المحمولة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة إنتل عن الإطلاق الرسمي لمعالجات الرسوميات المخصصة للحواسيب المحمولة، والتي تتكامل مع مختلف منتجات منصة إنتل. وتشكل هذه المنتجات الدفعة الأولى من وحدات معالجة الرسوميات المنفصلة من محفظتنا الخاصة بسلسلة معالجات الرسوميات للحواسيب المحمولة. وتخطط الشركة لطرح معالجات مخصصة للحواسيب المكتبية ومحطات العمل خلال وقت لاحق من هذا العام.

وعقدت إنتل شراكةً مع نخبة من أبرز مصنّعي المعدات الأصلية للتعاون في إعداد التصاميم الهندسية لمجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة، والتي توفر قدرات محسنة في مجال تشغيل الألعاب وإنشاء المحتوى.

وستقدم الكثير من الأنظمة الجديدة المزودة بمعالجات الرسوميات Intel Arc 3 مزايا الاستجابة المتطورة وعمر البطارية الطويل وتقنية الاتصال واي فاي 6.

وتوفر الحواسيب المحمولة والمزودة بمعالجات الرسوميات Intel Arc 3 قدرات عرض بدقة 1080 بكسل في الألعاب، وتحسين عمليات إنشاء المحتوى؛ بينما تقدم الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات الرسوميات 5 و7 ذات القدرات المتطورة لإنشاء المحتوى، مع زيادة أداء معالجة الرسوميات والبيانات.

وتتوفر أولى الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات الرسوميات للطلب المسبق حالياً، على أن يتم طرح حواسيب مزودة بتصاميم جديدة وقدرات أعلى بفضل معالجات الرسوميات 5 و 7 في بداية فصل الصيف المقبل.

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