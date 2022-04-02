«فورسيزونز دبي» يحتفي برمضان مع تجارب وعروض مميزة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت فنادق فورسيزونز دبي إطلاق تجارب وعروض استثنائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في المنتجع الشاطئي الفاخر والفندق الأنيق في قلب دبي، لتنقل ضيوفها في رحلة مفعمة بالألفة والترابط خلال الشهر الفضيل. وتستحضر العروض الرمضانية مشاعر الدفء والحنين في أجواء من التقاليد المرتبطة بهذا الشهر، من عازفي الطبول الأتراك ومدافع الإفطار العربية ومسحراتي الأردن وقناديل مصر.

يتيح مطعم سوق لضيوفه الاستمتاع بإفطار استثنائي في أجواء عربية أصيلة على أنغام وترانيم الفرقة الموسيقية الخاصة بالمطعم. وتتضمن تجربة الإفطار بوفيه فاخراً من أشهى المأكولات، وركناً خاصاً للاحتفاء بالأطباق الإماراتية الأصيلة فضلاً عن تشكيلة غنية من مطابخ العالم العربي. ويمكن لعشّاق الحلويات الاستمتاع بالأجواء العريقة للمطبخ التركي مع ركن البوظة والبقلاوة. كما يوفر التراس المفتوح للمطعم المساحة المثالية لأمسية إفطار لا تنسى.

يحتفي شاي صالون، وجهة الأطعمة المتميزة في قلب المنتجع، بزواره بأجوائه الدافئة وقائمة الإفطار المعدة بعناية. ويقدّم الشيف التنفيذي الأول للحلويات نيكولاس لامبرت كيكاً مستوحى من معمول التمر، الحلوى الرمضانية العريقة.

ويقدّم فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، وجهة الضيافة المفضلة لدى رجال الأعمال والمستثمرين تجارب الإفطار والسحور الشهية ضمن أجواء مميزة تعكس قيم الشهر الفضيل مع تجربة الإفطار في مطعم مينا براسيري وتجربة السحور في بينروز لاونج.

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