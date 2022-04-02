خبراء: وتيرة أسرع لنمو سوق دبي العقارية في 2022

المصدر: دبي - البيان

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شهدت السوق العقارية في دبي مرونة لافتة خلال جائحة «كوفيد 19»، وذلك وفق تقرير سوق العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022 الصادر عن شركة «بيركشاير هاثاواي العقارية»، والذي يعكس رؤية الخبراء لقطاع العقارات السكنية خلال العام الماضي في 7 أسواق رئيسية هي دبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.

وقال أكثر من ثلثي المستطلعين في دبي (68 %) إن السوق العقارية أثبتت نمواً لافتاً ومرونة استثنائية خلال الاثني عشر شهراً الماضية وتوقعوا استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، ورجح 77 % منهم أن تنمو السوق بوتيرة أسرع خلال العام الجاري، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى التي تم الإفصاح عنها في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتشير تلك الأرقام عندما تترافق مع نظرة مستقبلية واعدة إلى أن قطاع العقارات في دبي سيزداد نمواً، وسيستمر في إظهار حركة نشطة على المدى القريب.

وقالت دنيا فادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيركشاير هاثاواي العقارية»- الخليج: الزخم الإيجابي الذي شهدناه في عام 2021 يعد بتحسن كبير في سوق العقارات بالإمارات في العام 2022، وترجع هذه الحركة الإيجابية إلى الإجراءات والممارسات التي اعتمدتها حكومة الإمارات لمكافحة جائحة «كوفيد 19» والحد من تداعياتها، إلى جانب سلسلة الإصلاحات التي أدخلتها لدعم النمو الاقتصادي والإمكانيات الهائلة التي وضعتها لإطلاق معرض إكسبو.

وفي الربع الأخير 2021، شهد سوق العقارات في الإمارات نمواً قياسياً، وسجل شهر نوفمبر أفضل حركة مبيعات، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات خلاله 6989 بقيمة تقدر بنحو 17.95 مليار درهم. ووصل إجمالي حجم الصفقات في دبي إلى 57043 في عام 2021، بزيادة 73.6 % عن العام الذي سبقه وبنسبة 51.6 % عن عام 2019.

ويعزو الخبراء العقاريون نمو السوق العقارية خلال العام الماضي في دبي إلى الإمكانيات الهائلة التي وفرها معرض إكسبو، حيث لاحظوا زيادة في القيمة السوقية للعقارات إلى جانب زيادة في الطلب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويقدر الخبراء العقاريون في دبي أن الاستثمارات الأجنبية في العقارات السكنية تشكل نحو 60 % من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، وأن 40 % من الاستثمارات العقارية فقط محلية. وجاء ثلث الاستثمارات (32 %) من المستثمرين الأجانب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وما يزيد على ربعها (27 %) من مستثمرين خارج أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

نوعية السكن

وأشار أكثر من نصف الخبراء العقاريين (55 %) إلى أن جائحة «كوفيد 19» أدت إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية الصغيرة المصممة للشباب الصغار، وغالباً ما يُنظر إلى دبي على أنها وجهة فاخرة ومركز للمسكن الإضافي، لكن النتائج تظهر تحولاً نحو شراء المساكن الأساسية في المناطق الراقية.

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