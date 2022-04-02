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* رفض مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة الكويتية إلغاء إدراج سهم الشركة من سوق دبي المالي، وأوصى المجلس بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

* وافقت عمومية الشركة الوطنية للتأمينات العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 30% من الأسهم التي يملكها المساهمون الذين تظهر أسماؤهم بسجل الأسهم في 11 أبريل.

* تكبدت شركة «تكافل الإمارات» خسائر متراكمة 74.9 مليون درهم بنهاية العام الماضي تعادل 49.99% من رأس المال، مشيرة إلى أنها تعمل على تعويض الخسائر تدريجياً مع تعافي الأعمال من الجائحة والتماسك التدريجي للسوق.

* أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» تكبدها خسائر متراكمة 284.2 مليون درهم بنهاية العام الماضي تعادل 94.7% من رأس المال، مشيرة إلى أن من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر إطفاءها وهو ما يفتح الأبواب في المستقبل نحو زيادة رأس مال الشركة وإعادة هيكلة الأوضاع المالية.

* يعقد مجلس إدارة شركة «فودكو القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 26 أبريل للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وتغيير الاسم إلى «هيلي القابضة».

* تبحث عمومية «الفجيرة الوطنية للتأمين» في 25 أبريل اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بإجمالي 13.31 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن العام الماضي.

* تجتمع عمومية «منازل» في 21 أبريل للنظر باقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

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