«الخليج للملاحة»: تغييرات جذرية تدعم التحول إلى الربحية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي» نتائجها المالية المدققة لعام 2021، محققة أرباحاً صافية بلغت 60 مليون درهم، مقارنة بخسائر صافية بلغت 285 مليون درهم العام الماضي. وجاء هذا التحول الكبير إلى الربحية نتيجة المبادرات التي اتخذتها الشركة والتغييرات الجذرية على نموذج العمليات التشغيلية بالإضافة إلى الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة في التركيز على العمليات ذات الربحية من خلال عقود وشراكات جديدة ومرنة مع عملاء موثوق بهم، والخروج من قطاعات الأعمال الغير مربحة.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: يسعدنا أن نعلن عن أداء مالي وتشغيلي قوي في فترة كانت صعبة للغاية للشركات على مستوى المنطقة والعالم. ورغم استمرار التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» إقليمياً، استطاعت الخليج للملاحة أن تحقق نمواً ملحوظاً في مختلف مجالات أعمالها، مدفوعاً بشكل أساسي بدعم حكومة الإمارات الذي أدى إلى تعافي الاقتصاد، الأمر الذي مكننا في المقابل من تحقيق مثل هذه النتائج.

وأضاف: تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها الخليج للملاحة على مدار العام المنصرم دليلاً على فعالية نموذج أعمالنا، وتميز فريق العمل الإداري وكفاءة استراتيجية النمو والتنوع. وقال إن نجاح عملية إعادة هيكلة الديون يعكس ثقة البنوك في أصول الشركة وإدارتها العازمة على مواصلة النهج التصحيحي.

وختم قائلاً: نتطلع إلى استمرار النجاح والإعلان عن نتائج إيجابية في 2022 بإذن الله تعالى. وسنواصل العمل على تحقيق نتائج قوية والمحافظة على زخم النمو.

تحسين الربح

ينصبّ التركيز خلال الأعوام المقبلة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال إدارة الأسطول بفعالية أفضل وتحقيق الاستقرار في أداء السفن وتأجيرها لعملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، ما سيفتح المجال أمام الشركة للتوسع والنمو وزيادة أسطولها البحري.

وتعيش الشركة حالياً مرحلة استقرار مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها إدارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو والتوسع.

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