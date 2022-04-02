8.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - وام)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي 8.2 مليارات درهم من خلال 1670 مبايعة بقيمة 4.54 مليارات درهم منها 247 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم و 1423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.09 مليارات درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 280 مليون درهم في نخلة جميرا، تليها مبايعة بـ 31 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، وسجلت 121 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم فيا تصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 243 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم. وسجلت الرهون 3.38 مليارات درهم منها 92 رهن أراض بقيمة 2.61 مليار درهم و294 رهن فلل وشقق بقيمة 776.34 مليون درهم وتم تسجيل 79 هبة بقيمة 289.85 مليون درهم.

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