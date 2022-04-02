الطلب على طرح «ديوا» يفوق المعروض

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت مصادر مطلعة إن الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 5.7 مليارات دولار، شهد طلباً قوياً خلال عملية بناء سجل الأوامر عند الحد الأقصى للنطاق السعري.

وقال أحد المصادر إن سجل الأوامر شهدت «تجاوزاً كبيراً للمطروح» عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي يتراوح بين 2.25 درهم (0.6126 دولار) و2.48 درهم. وسيتم تحديد السعر النهائي الأسبوع المقبل مع إغلاق سجل الأوامر الثلاثاء المقبل. وسيكون بيع الأسهم في «ديوا» الأكبر في المنطقة منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية في 2019 الذي جمع مبلغاً قياسياً عند 29.4 مليار دولار.رفعت «ديوا» الثلاثاء حجم طرحها العام الأولي لأكثر من مثليه.

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