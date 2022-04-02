«أورينت للتأمين» تنال الموافقة للاستحواذ على 16.09% من «يو إن بي تكافل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «أورينت للتأمين» موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الأول على عرض استحواذها على الأسهم الغير مملوكة لها في «أورينت يو ان بي تكافل».

وأضافت في إفصاح لسوق دبي أمس، أنها عرضت الاستحواذ على 16.09% وعددها 321.876 ألفاً من أسهم «أورينت يو ان بي تكافل» عن طريق الشراء بنسبة 14.23% من الأطراف ذات العلاقة، وبنسبة 1.86% مملوكة لأفراد وجهات من خارج الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت «أورينت للتأمين» أنه سيتم تنفيذ الاستحواذ بموجب الشراء نقدياً من باقي المساهمين مشيرةً إلى أن عرض السعر بالنسبة للصفقة هو آخر سعر تم الشراء به من قبل بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 78.5 درهماً لكل سهم.

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