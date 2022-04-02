الإمارات وإسرائيل بصدد توقيع شراكة اقتصادية شاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اتفقت الإمارات وإسرائيل على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في دخول حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكان وفد إماراتي رفيع المستوى قد توجه إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لاختتام محادثات اتفاقية شاملة يتم حالياً إنهاء نصها قبل مراسم التوقيع الرسمي التي ستتم قريباً.

ووصف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاتفاقية بأنها أحدث خطوة تتخذها الإمارات، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة مع الهند في فبراير الماضي في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة والهادفة إلى ترسيخ الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والأعمال.

وقال معاليه: «عندما وقعت الإمارات وإسرائيل على الاتفاق الإبراهيمي للسلام كان هذا بمثابة فصلٍ جديدٍ في ما يخص التجارة والاستثمارات والتبادلات الإقليمية، وستساهم الاتفاقية في تعزيز المكتسبات في إطار أهداف مشتركة تسعى إلى تحفيز النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال».

وأضاف أن: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع التعافي العالمي من تداعيات «كوفيد 19» ومع تزايد الحاجة إلى أساليب متعددة الأطراف لإعادة بناء سلاسل التوريد وإنعاش الاقتصادات.

وكلنا ثقة بأن تعزز الاتفاقية الأنشطة التجارية وتساعد على زيادة الاستثمارات والتدفق السياحي وتسريع التطورات الرقمية وترسيخ التعاون في قطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وريادة الأعمال والأمن السيبراني والتكنولوجيا.

وتساهم الاتفاقية في خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير أو إزالتها على مجموعة من السلع، وتعزيز النفاذ إلى الخدمات، وزيادة تدفقات الاستثمار، وخلق الوظائف، والترويج لمهارات جديدة، وتعزيز العمل من أجل المناخ، والتعاون في المشاريع الاستراتيجية، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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