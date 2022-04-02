«أمان» تؤكد نجاح استراتيجية النمو الجديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمس تصديق مجلس الإدارة على بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وحققت الشركة صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 12,2 مليون درهم.

وتعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية النمو الجديدة التي وضعها مجلس إدارة الشركة لتحفيز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري معاً.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: رغم الظروف الصعبة التي شهدها سوق التأمين العام الماضي، استطعنا تقديم أداء قوي وحافظنا على مسارنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو. وحققنا ذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز الإنتاجية، وتقليص حجم الأصول غير الاستراتيجية، وإغلاق الفروع غير المربحة، وهو ما انعكس إيجاباً في نهاية المطاف على صافي أرباح الشركة.

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