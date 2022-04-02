اختتام فعاليات مبادرة «عجمان الـسعيدة»

المصدر: (عجمان - البيان)

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اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان فعاليات مبادرة عجمان السعيدة التي شارك به قسم إسعاد المتعاملين بالدائرة عبر منصة في سيتي سنتر عجمان لتقديم خدمات الدائرة ومشاركة المتعاملين بالمسابقات وتقديم الجوائز الفورية لهم. والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم بما يعكس لهم المجال للتعبير عن آرائهم بشفافية تامة للانتقال من مرحلة رضا العملاء إلى مرحلة إسعادهم.

وتم عرض برنامج التطبيقات الذكية بهدف تبسيط الإجراءات والأنشطة اليومية الداخلية والخارجية وإدارة التواصل مع العملاء وتحليل مستوى الأداء. كما تضمنت الفعالية تقديم الخدمات بالمنصة مباشرة عبر تجديد وإصدار الرخص وربط حساب المستثمر.

وأكد عبدا لله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن سعادة متعاملينا تأتي على قمة أولوياتنا ومبادرة عجمان السعيدة جاءت في إطار حرصنا على تزويد متعاملينا بالخدمات الالكترونية السريعة والسلسة والمتكاملة التي تتوفر عبر أحدث الوسائل الذكية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ونأمل من خلال المبادرة إلى تعزيز سعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات وقنوات جديدة ونوعية تثري تجربتهم، بما يساهم في تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وأضاف: نحرص على تعزيز تميز وتنافسية الإمارة، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

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