شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و«فيناسترا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد، أمس، دخوله في شراكة مع شركة البرمجيات المالية فيناسترا للمشاركة في مسابقة البرمجة العالمية «هاك تو ذا فيوتشر» Hack to the Future 4. وتهدف المسابقة التي انطلقت يوم 8 مارس وتستمر حتى 10 أبريل، لتحفيز العمل التعاوني بين قطاعات التقنيات المالية عالية التأثير.

وتركز نسخة هذا العام من المسابقة على ثلاثة موضوعات رئيسة وهي الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المُضمّن والتمويل اللامركزي، وذلك بهدف مكافأة أفضل الأفكار والحلول في فئتها التي تعالج التحديات الملحة في مجال التمويل اليوم.

ويدعم سوق أبوظبي العالمي المشاركين في مسابقة البرمجة العالمية لبناء حلولهم من خلال توفير فرص الوصول إلى المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، والذي يوفر بيئة رقمية تديرها سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق لتطوير منتجات التقنيات المالية. وسيتمكن المشاركون في المسابقة من الاستفادة من الموارد التي يوفرها المختبر، مثل البيانات التركيبية وواجهات برمجة التطبيقات وصور النظام والبنى المرجعية لدعم نموذجهم الأولي.

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