«اتصالات الإمارات» تقدم باقات وعروضاً خاصة لمشتركيها احتفاءً برمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات» ركيزة الاتصالات في مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات») إطلاق مجموعة من العروض والباقات الحصرية المصمّمة لتعزيز التواصل بين العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

ويحصل مشتركو الخطوط المدفوعة مقدماً وخطوط الدفع الآجل على عروض شهر رمضان للبيانات واشتراك مجاني لمدة شهر لمشاهدة المحتوى التلفزيوني المفضّل لديهم مع أحبائهم، بالإضافة إلى خصومات متنوعة على الأجهزة وخصم 50% على باقة الأفلام المميزة من eLife.

وتتضمن عروض رمضان للخطوط المدفوعة مقدماً وخطوط الدفع الآجل رصيد البيانات والاشتراك في المحتوى الترفيهي والتوصيل المجاني لطلبات الطعام، وهي مصممّة خصيصاً لتلبية مختلف الاحتياجات الرقمية للمشتركين خلال شهر رمضان. ومقابل 100 درهم يمكن لمشتركي خطوط الدفع الآجل الحصول على رصيد 50 جيجابايت من البيانات.

وكذلك سيحصلون على الاشتراك المميز في منصة «شاهد» الرائدة للمحتوى التلفزيوني. بينما سيتمكن مشتركو الخطوط المدفوعة مقدماً مقابل 60 درهماً من الحصول على رصيد بيانات 30 جيجابايت (بمعدل 1 جيجابايت يومياً لمدة 30 يوماً) ودخول مجاني إلى باقة المحتوى العربي في تطبيق Switch TV.

ويمكن الاشتراك في باقات رمضان لمرة واحدة فقط اعتباراً من اليوم بصلاحية 30 يوماً من خلال تطبيق My Etisalat UAE أو طلب الرمز *101*100#، أو الرسائل النصية، أو الموقع الإلكتروني etisalat.ae.

وتوفر اتصالات الإمارات لمشتركيها العروض الحصرية التي تتيح لهم الاحتفال بشهر رمضان مع عائلاتهم وأصدقائهم واقتناء أحدث الأجهزة التقنية بخصومات تصل لغاية 80% على الهواتف الذكية، والملحقات، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة المنزل الذكي، والأجهزة التقنية القابلة للارتداء، وأجهزة الألعاب، والحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية.

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