عائدات قياسية ونمو استثنائي لمجموعة موانئ أبوظبي في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس تقريرها السنوي لعام 2021، والذي يعد الأول لها منذ إدراجها في السوق في فبراير 2022. وسلط التقرير الضوء على عام من الأداء المتميز شهد تسجيل عائدات كبيرة وصافي أرباح استثنائي، كما أبرز دور المجموعة موزعاً رئيسياً للقاحات «كوفيد 19» في الإمارات ومورداً موثوقاً للقاحات في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وكانت المجموعة قد تبنّت نموذج أعمال متكاملاً يستند إلى 5 قطاعات أعمال رئيسية هي: قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي. كما نجحت بصفتها بوابة استراتيجية لإمارة أبوظبي في توليد نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة وفقاً لتحليلات «أوكسفورد إيكونوميكس»، واستطاعت توفير أكثر من 212,000 فرصة عمل في الإمارات.

وأشار الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن 2021 شهد تحولاً جذرياً بمسيرة المجموعة، إذ حققت خلاله نتائج مالية متميزة ونجحت بتعزيز مكانتها بصفتها بوابة المجتمع المالي العالمي للاستثمار في أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج.

وواصلت إيرادات المجموعة ارتفاعها للعام الـ14 على التوالي لتصل أرباحها إلى 3.9 مليارات درهم بعد أن كانت نحو 3.4 مليارات درهم في 2020، وتمكّنا من الاستفادة من التكامل بين قطاعات أعمالنا الخمسة لتحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 853 مليون درهم بعد أن كان 397 مليون درهم في عام 2020، فيما بلغت العائدات لكل سهم 0.22 درهم مقارنة بـ 0.10 في 2020. وذكر التقرير إنجازات رئيسية حققتها المجموعة وأسهمت في تعزيز حضورها العالمي.

سندات

أبرز إنجازات المجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2021 إصدارها سندات بقيمة مليار دولار لمدة 10 أعوام، والتي تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن. إلى جانب طرح إصدار أولي في فبراير 2022 استقطب رأسمال جديد بلغت قيمة عائداته 4 مليارات درهم لأغراض النمو وعمليات الاستحواذ.

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