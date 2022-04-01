«اتصالات الإمارات» تقدم عروضاً خاصة لمشتركيها احتفاءً بشهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت "اتصالات الإمارات" ركيزة الاتصالات في مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات") عن إطلاق مجموعة من العروض والباقات الحصرية المصمّمة لتعزيز التواصل بين العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

ويحصل مشتركو الخطوط المدفوعة مقدماً وخطوط الدفع الآجل على عروض شهر رمضان للبيانات واشتراك مجاني لمدة شهر لمشاهدة المحتوى التلفزيوني المفضّل لديهم مع أحبائهم بالإضافة إلى خصومات متنوعة على الأجهزة وخصم 50% على باقة الأفلام المميزة من eLife.

وتتضمن عروض رمضان للخطوط المدفوعة مقدماً وخطوط الدفع الآجل رصيد البيانات والاشتراك في المحتوى الترفيهي والتوصيل المجاني لطلبات الطعام، وهي مصممّة خصيصاً لتلبية مختلف الاحتياجات الرقمية للمشتركين خلال شهر رمضان.

مقابل 100 درهم يمكن لمشتركي خطوط الدفع الاجل من الحصول على رصيد 50 جيجابايت من البيانات وكذلك سيحصلون على الاشتراك المميز في منصة "شاهد" الرائدة للمحتوى التلفزيوني. بينما سيتمكن مشتركي الخطوط المدفوعة مقدماً مقابل 60 درهماً من الحصول على رصيد بيانات 30 جيجابايت (بمعدل 1 جيجابايت يومياً لمدة ثلاثين يوماً) ودخول مجاني إلى باقة المحتوى العربي في تطبيق Switch TV. وتشمل كلا الباقتين توصيل مجاني غير محدود لطلبات الطعام من تطبيق "بسمات".

ويمكن الاشتراك في باقات رمضان لمرة واحدة فقط اعتباراً من 2 أبريل 2022 بصلاحية 30 يوماً من خلال تطبيق My Etisalat UAE أو طلب الرمز *101*100#، أو الرسائل النصية، أو الموقع الإلكتروني www.etisalat.ae.

وتوفر اتصالات الإمارات لمشتركيها العروض الحصرية التي تتيح لهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك مع عائلاتهم وأصدقائهم واقتناء أحدث الأجهزة التقنية بخصومات تصل لغاية 80% على الهواتف الذكية، والملحقات، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة المنزل الذكي، والأجهزة التقنية القابلة للارتداء، وأجهزة الألعاب، والحواسيب المحمولةـ، والأجهزة اللوحية وذلك اعتباراً من 2 أبريل ولغاية 8 مايو في منافذ البيع التابعة لاتصالات الإمارات أو على الموقع الإلكتروني www.etisalat.ae أو تطبيق My Etisalat UAE.

ويحصل مشتركو eLife على دخول مجاني إلى باقة OnDemand Basic لمشاهدة المحتوى التلفزيوني المفضل لديهم وخصم بنسبة 50% على مجموعة واسعة من أشهر الأفلام الحديثة أسبوعياً وعلى امتداد شهر رمضان المبارك.

وقامت مجموعة اتصالات بإطلاق هويتها المؤسسية الجديدة تحت العلامة التجارية e& منذ 23 فبراير 2022، لتواكب استراتيجيتها الهادفة إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء الأفراد، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية العملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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