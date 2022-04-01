شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و«فيناسترا» لتقديم النسخة الرابعة من «هاك تو ذا فيوتشر»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد اليوم، دخوله في شراكة مع شركة البرمجيات المالية فيناسترا للمشاركة في مسابقة البرمجة العالمية «هاك تو ذا فيوتشر» Hack to the Future 4.

وتهدف المسابقة التي انطلقت يوم 8 مارس وتستمر حتى 10 أبريل، لتحفيز العمل التعاوني بين قطاعات التقنيات المالية عالية التأثير. وتركز نسخة هذا العام من المسابقة على ثلاثة موضوعات رئيسة وهي الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المُضمّن والتمويل اللامركزي، وذلك بهدف مكافأة أفضل الأفكار والحلول في فئتها التي تعالج التحديات الملحة في مجال التمويل اليوم.

ويدعم سوق أبوظبي العالمي المشاركين في مسابقة البرمجة العالمية لبناء حلولهم من خلال توفير فرص الوصول إلى المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، والذي يوفر بيئة رقمية تديرها سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق لتطوير منتجات التقنيات المالية. وسيتمكن المشاركون في المسابقة من الاستفادة من الموارد التي يوفرها المختبر، مثل البيانات التركيبية وواجهات برمجة التطبيقات وصور النظام والبنى المرجعية لدعم نموذجهم الأولي.

وقال واي لوم كوك، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: تسلط مسابقة Hack to the Future 4 الضوء على الشباب والأفراد والشركات التي تتطلع إلى إعادة تعريف مستقبل التمويل المستدام والشمول المالي. ويتوافق ذلك مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة برعاية الابتكار من خلال المبادرات التقدمية، وذلك باحتساب سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً دولياً ينبض بالنشاط.

ويتيح المختبر الرقمي للشركات الناشئة والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية اختبار ما لديهم من حلول مبتكرة والتحقق من صحتها ضمن بيئته الافتراضية الآمنة، والذي يقدم حلولاً لتحديات الابتكار الرئيسة بما في ذلك عمليات العناية الواجبة المطولة والوصول إلى البنية التحتية المالية. وأضاف واي لوم كوك:

يسعدنا مشاركة الموارد التقنية لمختبرنا الرقمي لتزويد المشاركين في المسابقة الأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم، وضمان تعظيم مخرجات تلك المسابقة المهمة. ونرحب بجميع المبادرات، مثل هذه المسابقة من شركة فيناسترا، التي تدعم مستقبل التمويل.

وقالت شيرين بن زايد، رئيسة قسم الابتكار في «فيناسترا»: نهدف من خلال مسابقة البرمجة العالمية «هاك تو ذا فيوتشر»هذا العام إلى تحفيز الابتكار في عالم الاستدامة المالية والشمول المالي والاستقلالية. وندعو شركات التقنيات المالية والبنوك والطلبة وغيرهم لتقديم أفكارهم المبتكرة. ونحن نرحب بالجميع في مسابقتنا. ونعتقد أن لكل شخص دوراً يؤديه في تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المالية.

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