«إينوك» تحتفي بقدوم شهر رمضان بمبادرات مجتمعية تستهدف 400000 مستفيد

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مجموعة إينوك عن عدد من المبادرات المجتمعية الخاصة بشهر رمضان المبارك، تهدف إلى تعزيز التآزر والترابط ونشر روح التسامح والعطاء بين أفراد المجتمع وموظفي المجموعة. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرات أكثر من 400 ألف شخص.

وفي إطار الشراكة المتواصلة بين مجموعة إينوك و«جمعية بيت الخير»، يتولى المتطوعون توزيع 8 آلاف وجبة إفطار عبر «حافلة إفطار رمضان من إينوك» في الشهر الفضيل. وعلاوة على ذلك، تعود «حافلة البقالة من إينوك» مجدداً هذا العام وستتبرع بنحو 10 آلاف صندوق من منتجات البقالة، وسيتولى المتطوعون من موظفي مجموعة إينوك توزيعها على المحتاجين. وتغطي هذه المبادرات مساكن العمال وبعض المناطق السكنية في دبي.

وتدعم إينوك حملة «رمضان أمان» التي تنظمها «جمعية الإحسان الخيرية» وتهدف إلى توزيع 100 ألف وجبة إفطار على العائلات المتعففة في المناطق السكّانية في مختلف أنحاء الدولة. وعلاوة على ذلك، تعتزم المجموعة توزيع صناديق التمر من علامة «الكوزي» على سائقي السيارات في محطات خدمة إينوك عند موعد الإفطار.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نحن في إينوك فخورون بثقافتنا الراسخة في مجال المسؤولية المجتمعية، إذ نهدف في شهر رمضان المبارك إلى تعزيز التآزر والتعاضد بين أفراد المجتمع وموظفينا عبر المشاركة في المبادرات الرامية إلى التأثير إيجاباً في المحتاجين ونشر روح العطاء والتراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وعلى مدار الأعوام الماضية، تعاونت المجموعة مع العديد من المؤسسات دعماً لاستمرار مبادراتها، ونتطلع هذا العام لتوفير مزيد من الفرص التي تتيح لسكان الإمارات إمكان المشاركة في البرامج والمبادرات التي تعكس قيم الشهر الفضيل.

كما تتعاون إينوك مع جمعية «بيت الخير» لتمكين أفراد المجتمع من التبرع بوجبات إفطار صائم بقيمة (15 درهماً) وزكاة الفطر (52 درهماً) وكسوة العيد (100 درهم) في جميع محطات خدمة إينوك.

ومن جهة أخرى، ستتعاون مجموعة إينوك مع شرطة دبي لتوفير كسوة العيد لنزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية. وتشمل قائمة الأنشطة المجتمعية الأخرى التي تعتزم مجموعة إينوك تنفيذها في شهر رمضان التعاون بين غاز الإمارات وجمعية بيت الخير للتبرّع إلى 1000 أسرة متعففة بقسائم لاستبدال أسطوانات غاز البترول المسال.

وفي تعاونٍ آخر مع جمعية بيت الخير، تسهم المجموعة في دعم المستحقين عبر مبادرة «ملابس» الخيرية التي تهدف إلى جمع التبرعات من الملابس وتقديم الجديد منها مباشرةً للعائلات المستحقة وتدوير الملابس القديمة وبيعها للاستفادة من عوائدها في دعم هذه العائلات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز