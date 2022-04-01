«هيفن» تحصل على موافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي لإطلاق خدماتها

المصدر: أبوظبي- البيان

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تلقت شركة هيفن المتخصصة عالمياً في مجال العملات الرقمية موافقة على انطلاق خدماتها من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. وأعلنت الشركة فتح مقرها لممارسة أنشطة الشركة وعملائها التجاريين.

وحصلت الشركة على ترخيص مزود الخدمات المالية (FSP) في سوق أبوظبي العالمي في وقت سابق، وبالتالي قامت الشركة بترتيب الصفقات في الاستثمارات وتوفير الوصاية على الأصول الافتراضية المقبولة.

وقالت رنسشي أوليفير، مديرة الشؤون التنظيمية في هيفن: عملية الترخيص تعتمد على ثلاث خطوات. أولاً ترخيص جميع مؤسسات الأصول الافتراضية داخل نظام سوق أبوظبي العالمي؛ الحصول على الموافقة الرئيسية، تليها موافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية ولا تكتمل إلا بموافقة«التشغيل المباشر».

وأسواق أبوظبي العالمي واحد من الهيئات التنظيمية الرائدة في العالم للأصول الافتراضية والسلطة التنظيمية الوحيدة للأصول الافتراضية داخل إمارة أبو ظبي.ونحن متحمسون لأننا واحدة من الشركات العالمية القليلة جدًا التي أكملت عملية التفويض بأكملها ونتطلع إلى خدمة عملائنا من مكتب أسواق أبوظبي العالمية الجديد بدءًا من اليوم.

وقال كريستوفر فيلنوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيفن: مع الأخبار الأخيرة في السوق حول تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، أصبح من المهم بشكل متزايد لمنطقتنا إنشاء قائد مؤسسي منظم قوي. وبصفتها منصة الحفظ والتداول المنظمة الوحيدة داخل الهيئة التنظيمية الرائدة في المنطقة، تقود هيفن حركة رأس المال المؤسسي الإقليمي إلى أصول افتراضية. ويجمع الكيان الخاضع للتنظيم هيفن في سوق أبوظبي العالمي بين مكتب تداول خارج البورصة رائد وعروض حفظ تتيح للعملاء الشراء والبيع والحصول على الوصاية على كميات كبيرة من الأصول الافتراضية.

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