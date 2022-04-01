«سوق المرفأ» يستضيف سوقاً ليلياً طوال شهر رمضان المبارك

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف «سوق المرفأ» الواقع على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، سوقاً ليلياً يومياً من 1 ولغاية 30 أبريل من الساعة 8 مساءً ولغاية الساعة 2 صباحاً وذلك احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

ويتعاون «سوق المرفأ» مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي» لاستضافة خيام إفطار مجانية لاستقبال 150 شخصاً كل يوم من الساعة 6:30 مساءً ولغاية 7:30 مساءً وذلك كجزء من البرنامج اليومي للسوق، على أن يتم تحويل هذه الخيام إلى قاعات طعام من الساعة 8 مساءً فصاعداً. ويتضمن السوق الليلي مجموعة من المجالس المخصصة للاستراحة التي تقدم الحلويات العربية، بالإضافة إلى قاعات للاستجمام والتواصل الاجتماعي وأكثر من 35 كشكاً تعرض منتجات من وحي الشهر الفضيل مثل عطور العود والجلّابيات والتمور وغيرها.

وقال معاذ عبدالقادر الريس، المدير العام في «سوق المرفأ»: تسعدنا استضافة أول سوق ليلي رمضاني في «سوق المرفأ». ويعد شهر رمضان المبارك مناسبة بالغة الأهمية ويتيح لنا فرصة للتواصل مع عملائنا بطرائق جديدة وتفاعلية. نتطلع إلى الترحيب بالزوار من مختلف الأعمار في وجهتنا البحرية.

من جهة أخرى، سوف يكون بإمكان الزوار أيضاً الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتجولة على طول المنطقة الخارجية في السوق، والتي تتضمن الفولكلور المصري والرقصات العربية والعروض الموسيقية، بالإضافة إلى الأنشطة الداخلية مثل الرسم على الوجوه والفنون والحرف اليدوية وأكثر من ذلك. وسيكون هناك أيضاً مساحة في الهواء الطلق مخصصة للعب الأطفال.

وتم افتتاح أكثر من 950 متجراً في «سوق المرفأ» لغاية الآن، على أن ينضم إليها 200 متجر آخر قريباً، لبيع أنواع متنوعة من السلع والأدوات مثل السجاد ومستلزمات الإنارة والتوابل والأزياء والإلكترونيات، بالإضافة إلى الأسواق التايلاندية والعجمية الأصلية.

يُشار إلى أن أوقات العمل في «سوق المرفأ» في فترة شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 صباحاً يوم الجمعة، ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 صباحاً يومي السبت والأحد.

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