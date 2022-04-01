«غريت بلايس» تكشف عن قائمة «أفضل أماكن العمل» في الإمارات

المصدر: دبي –البيان

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كشفت «غريت بلايس تو وورك» الشركة المتخصصة في الأبحاث، التدريب، والاستشارات في أكثر من ستّين دولة في جميع أنحاء العالم لأوّل مرّة عن القائمة السنويّة لـ «أفضل أماكن العمل» في الإمارات العربيّة المتّحدة لعام 2022. وقد ضمّت القائمة منظّمات تتمتّع بثقافة ممتازة سائدة في أماكن العمل قد تصدّرت المراكز الخمسين الأولى، ومجموعة أخرى تصدّرت المراكز العشرين الأولى ضمن فئة الشركات «الصّغيرة والمتوسّطة الحجم»، وفئة الشّركات «الكبيرة» تدريجيّاً.

والمؤسسات التي نجحت في الانضمام لقائمة هذا العام كانت قد بذلت قصارى جهدها في المحافظة على رفاهية موظّفيها في مرحلة «ما بعد الجائحة». ولا شكّ أنّ قادة المؤسسات قد أبدعوا هذه السّنة في طرق تعاملهم وتواصلهم مع موظفيهم، ما أدّى بالتّالي لبناء ثقةٍ متينة بين الطّرفين. فالتّواصل الدّائم عبر جميع المستويات في المنظّمة يُشعر الموظفين أنه يتم الإنصات والاهتمام لأمرهم.

احتفال الأبطال

وقال إبراهيم مغربل، المدير العام لـ «غريت بلايس تو وورك» في الإمارات، قطر، عمان، والكويت على لائحة أفضل أماكن العمل لهذه السّنة: «بالرغم من كل التحدّيات التي واجهتنا في الجائحة، نفخر بمشاهدة المزيد من التقدّم والنمو في الوعي الثقافي الخاص بالموظفين لدى القادة في الشرق الأوسط بشكلٍ عام. فقد وقفت شركات Best Workplaces™ التابعة لنا في وجه التحدّيات والاضطرابات بل واستمرّت في المثابرة حتى بعد انتشار الوباء، ونحن هنا للاحتفال بهم. لهذا، نحن لا نحتفل بشركات، بل نحتفل بأبطال».

وتقوم شركة «غريت بلايس تو وورك» بتدقيق شديد لكل شركة مشاركة قبل أن يتم إدراجها في قائمة أفضل أماكن العمل في المنطقة. قد تراوحت أفضل أماكن العمل لهذه السنة بين مجالات مختلفة من تجارة إلى خدمات اجتماعيّة، هيئات حكوميّة، نقل، ماليّة وإعلام. وقد أجريت دراسة استقصائيّة حول مقوّمات أساسيّة تُبيّن مدى جدارة المؤسسة ورعايتها لموظّفيها.

يتم احتساب النقاط لكل شركة للحصول على تصنيف Best Workplace™. الجزء الأكبر من النقاط يعتمد على الآراء السريّة لموظّفيها، وباقي النقاط تعتمد على التدقيق في الممارسات الإداريّة والموارد البشريّة- وهو ما يعكس حلول الشركة التي تعتمد على طريقة محددة. ضمن هذا الإطار، سُئلت المنظّمات حول قيمها، عمليّة كسب الثقة، آليّات القيادة، مراحل الابتكار وكيفيّة شحذ طاقة موظفيهم. الأبطال الذين يقومون ببناء بيئات مناسبة لموظفيهم بشكل مستمرّ هم من قد لمعوا، ونحن دائماً موجودون للاحتفاء بجهودهم العظيمة.

أفضل 10 أماكن العمل

وحازت أكاديميّة شرطة دبي على المركز الأوّل في قائمة أفضل أماكن العمل لفئة الشركات كبيرة الحجم. تم افتتاح هذه الأكاديميّة بالكامل عام 1989، وقد استقبلت طلاباً من دول عربيّة مختلفة مثل اليمن، عمان، لبنان، والأراضي الفلسطينيّة، حيث حافظت على المعايير الدوليّة للتعليم. وقد قفزت هذه الأكاديميّة قفزة مهولة من السنة الفائتة حتى اليوم، إذ إنها تقدمت بنسبة 13 مركزاً بسبب الاهتمام بموظفيها وجعلهم أولويّة.

وتعمل قيادة الأكاديميّة على إبقاء روح الحماس في أماكن العمل، إرشاد الموظفين، وإلهامهم. ولا شكّ أنّ الأكاديميّة أمّنت بيئة آمنة مناسبة لموظفيها حتى يتمكّنوا من التطوّر وكذلك الأمر بالنسبة لطلّابها.

وفازت شركة «ليمينار» في المركز لثاني لهذه السّنة، وذلك بسبب دعم قادتهم. تقدم شركة «ليمينار» حلولاً متطوّرة ومصمّمة حسب الطلب ومستدامة للمنطقة.

حافظت شركة «ليمينار» على مبادئها وتصوّراتها أثناء توفير فرص التعلّم من أجل زيادة الوعي الثقافي. تهتم هذه المنظمة لأمر موظفيها ومجتمعها.

أمّا شركة «دي اتش اكسيريس» فازت بالمركز الثالث كانت قد عملت على تأمين ثقافة مكان عمل سائدة بين موظفيها. تؤمن DHL أن تمكين الموظفين وتطويرهم هو أعظم استثمار.

والشركات التي احتلّت المركز الرابع حتى المركز العاشر هي هيلتون، وماكدونالدز، وفايف هوتيلز، و«ديوا»، وشرطة عجمان، و«مجموعة شلهوب» و«مجموعة الدباغ».

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