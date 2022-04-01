1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.4 مليار درهم مع تسجيل 315 مبايعة بـ1.12 مليار درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 571.86 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 552.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 280 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بـ 30 مليون درهم في الورقاء الثالثة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بـ 7 مبايعات بقيمة 67 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 85 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات.

وسجلت الرهون 328.81 مليون درهم منها 25 رهنا للأراضي بقيمة 155.5 مليون درهم و84 رهنا للفلل والشقق بقيمة 173.31 مليون درهم وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 15.63 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم .

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