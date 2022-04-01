«أوبك+» ترفع الإنتاج 432 ألف برميل يومياً

المصدر: لندن - رويترز

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اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها المعروفة باسم «أوبك+» ومنهم روسيا أمس على الالتزام باتفاق زيادة الإنتاج تدريجياً، رافضين ضغوطاً لضخ المزيد في حين استبعدت «أوبك+» وكالة الطاقة الدولية كمصدر للبيانات. وتصدت المجموعة لدعوات متكررة من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بضخ المزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي صعدت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية بعد فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو. وستزيد «أوبك+» إنتاج النفط في مايو بنحو 432 ألف برميل يومياً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 % إلى 107 دولارات للبرميل في معاملات أمس.

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