مكتوم بن محمد: دبي تسخر إمكاناتها لتحقيق النجاح للجميع

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، كين موليس، الرئيس التنفيذي لبنك «موليس آند كومباني» العالمي بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على «تويتر»: «التقيت السيد كين موليس الرئيس التنفيذي لبنك «موليس آند كومباني» الرائد في مجال الاستشارات المالية وتحدثنا عن خدمات البنك التي يقدمها من 21 موقعاً عالمياً تتضمن دبي، وفرص النمو والتوسع في المرحلة المقبلة التي ستكون حافلة بالنجاحات للجميع، ودبي ستسخر إمكاناتها للجميع لتحقيق هذه النجاحات».

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البنك الرائد في مجال تقديم الاستشارات المالية وإمارة دبي، ومجمل الخدمات التي يقدمها البنك عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي، وتطلعات البنك لخططه التوسعية بالمنطقة في ضوء ما تشهده الإمارات ودول الخليج العربية من مشاريع تطويرية وتنموية كبرى.

وتطرّق النقاش إلى فرص النمو العديدة التي تتيحها دبي للقطاع المالي العالمي عبر ما توفره من بيئة داعمة، قوامها بنية تقنية عالية الاعتمادية، وأطر تشريعية وتنظيمية تمتاز بالمرونة والقدرة على التكييف السريع والفعال مع المتغيرات العالمية، فضلاً عما تتمتع به دبي كوجهة رئيسية لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«موليس آند كومباني» عن تقديره للنهج التنموي الذي تتبعه دولة الإمارات ودبي، القائم على استشراف المستقبل والسعي لإيجاد كافة المقومات، التي تضمن تقليص أثر التحديات وزيادة مساحة فرص النجاح، كما أكد اعتزازه بعلاقات التعاون مع دبي، وتطلعات البنك إلى الارتقاء بالشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

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