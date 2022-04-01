57 مليار درهم تجارة دبي من المواد الغذائية 2021

المصدر: دبي- البيان

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سجلت تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية نمواً بنسبة 11%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 57 مليار درهم خلال 2021، مقارنة مع 51.4 ملياراً في 2020، وذلك وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن جمارك دبي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 11.3% إلى 10.8 مليارات درهم في 2021 مقارنة مع 9.7 مليارات درهم في 2020، وإعادة التصدير 10% إلى 7.9 مليارات درهم مقارنة مع 7.2 مليارات، والواردات 11% إلى 38.2 مليار درهم مقارنة مع 34.4 ملياراً، وبلغت كمية تجارة دبي من المواد الغذائية 14.1 مليون طن، خلال 2021، توزعت بواقع 9.9 ملايين طن واردات، وثلاثة ملايين طن صادرات، و1.1 مليون طن إعادة تصدير.

نمو مضاعف

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «مع اقتراب شهر رمضان من كل عام، تشهد تجارة الأغذية نمواً مضاعفاً مقارنة مع الأشهر الأخرى، وتعمل جمارك دبي بكل طاقتها لتسهيل العمليات التجارية للأغذية والمشروبات لتسهيل وصولها إلى الأسواق المحلية، حيث يتقدم الغذاء إلى المرتبة الأولى في أولويات تيسير حركة التجارة عبر المراكز الجمركية استعداداً للشهر الفضيل، لتلبية زيادة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية، خاصة مع عودة نشاط الخيام الرمضانية هذا العام». وأوضح: الأنظمة المتطورة والمبتكرة لجمارك دبي أنجزت 21.3 مليون بيان جمركي، بنمو 54.3% خلال 2021، مقارنة مع 13.8 مليون بيان جمركي في 2020، ما يعني أن برامجنا التقنية نجحت في إنجاز معدل 58.3 ألف بيان جمركي يومياً العام الماضي، وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق دون ابتكار وتطوير أنظمة جمركية ذكية.

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