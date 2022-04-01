«إشراق للاستثمار» تبحث في 22 أبريل الاستحواذ على «جولديلوكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تناقش الجمعية العمومية لشركة «إشراق للاستثمار»، خلال اجتماعها في 22 أبريل مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة أنها ستناقش بموجب قرار خاص عملاً باقتراح مجلس إدارة الشركة الموافقة على جميع البنود التالية، بشأن الاستحواذ على ما أقصاه 97.3% من كامل أسهم في رأسمال شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني (الشركة المستهدفة)، تشكل البنود التالية بنداً واحداً من جدول الأعمال:

- تخفيض رأس الشركة من 2.32 مليار درهم إلى 1.42 مليار من خلال خصم وشطب مبلغ 141.257 مليون درهم من خسائر الشركة المتراكمة حالياً من احتياطي رأس المال الحالي للشركة. وإلغاء 896.85 مليون سهم في رأس مال الشركة قيمة كل منها درهم واحد، وفقاً للبند 3 من المادة 205 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات) لخصم وشطب باقي خسائر الشركة المتراكمة الحالية.

- منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية لتنفيذ تخفيض رأس المال وتوقيته بما في ذلك تنفيذ تخفيض رأس المال بشكل كامل أو جزئي.

- الموافقة على تعديل المادة 6 - رأس المال المدفوع- من النظام الأساسي للشركة، بشرط أن يتم ذلك بعد إتمام عملية تخفيض رأس المال، لتصبح على النحو التالي (يبلغ رأس المال للشركة المصدر 1.42 مليار درهم موزع على 1.42 مليار سهم، بقيمة اسمية مقدارها درهم للسهم، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل ومتساوية في الحقوق والواجبات.

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