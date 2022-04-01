شراكة بين «&e» و«ميتا» لتعزيز الابتكار

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «&e»، المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «ميتا»، المعروفة سابقاً باسم «فيسبوك»؛ وذلك في إطار تحول المجموعة لتصبح تكتلاً تكنولوجياً عالمياً، وستمكن هذه الشراكة الجديدة مجموعة «&e» من أن تصبح لاعباً رائداً في مجال التكنولوجيا، يقود الابتكار ويعزز الأداء التنظيمي، ويغذي ثقافة المجموعة الداخلية في المناطق التي تعمل فيها.

أهداف طموحة

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»: تنسجم شراكتنا مع ميتا مع أهدافنا الطموحة لإيجاد إمكانات غير محدودة مبنية على خدمات وحلول الاتصالات والشراكات المثمرة، حيث نعمل على تطوير شراكات قوية واستكشاف فرص النمو الجديدة أثناء رحلة التحول للمجموعة، التي تهدف في أساسها إلى تحقيق المنفعة لعملائنا ومساهمينا. ونتطلع إلى تعاون مثمر مع ميتا، حيث نواصل إنشاء نموذج أعمال أكثر تقدماً، ينسجم مع أهدافنا التنموية للبقاء في طليعة المستقبل الرقمي.

وأضاف: تتمثل أحد العناصر المهمة في شراكتنا مع ميتا في تصميم تجارب رقمية مرنة وسلسة لجميع عملائنا نسعى من خلالها إلى تمكينهم من تنفيذ أجندة التحول الرقمي الخاصة بهم، وستكون شبكاتنا المتقدمة للجيل الخامس بمثابة منصة تجمع العديد من التقنيات، وترتقي بالتجارب عبر الإنترنت لتساعد عملاءنا على تبني أنماط الحياة الرقمية بالدرجة الأولى وبأكثر كفاءة.

منتجات مبتكرة

وقال فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ميتا»: نركز في «ميتا» على مواصلة تقديم منتجات وأدوات مبتكرة، حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة الشركات والشركاء على التواصل مع الناس. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة «&e» لتعزيز تحولهم الرقمي وتنميته، والاستفادة من تقنيات «ميتا» لصالح عملائهم.

تجارب وخدمات

بموجب الشراكة، ستعمل «&e» و«ميتا» على تطوير حالات الاستخدام، التي تتكامل مع أحدث منتجات «ميتا» وحلولها، وكذلك ستعمل على رقمنة خدمات المشتركين، وتعزيز تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتجارة الإلكترونية، من خلال خططها للاتصال الرقمي. وتهدف «&e» في إطار استراتيجيتها إلى تعزيز مكانتها العالمية من خلال التطوير الإبداعي والأتمتة، والتجارب التقنيات الغامرة، والشراكات الإستراتيجية. وعلى الصعيد الداخلي، ستركز المجموعة على تحفيز ثقافة عمل ذات إنتاجية متطورة، من خلال إنشاء مسارات تعليمية وشهادات تخصصية وبرامج تأهيل وورش العمل، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الاتصال الداخلي المتقدمة وتكثيف التعاون في بيئة العمل.

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