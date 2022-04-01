118 ملياراً مكاسب قياسية للأسهم في مارس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية ناهزت 118 مليار درهم في تداولات شهر مارس، مدعومة بجملة من المحفزات، في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على الصمود في وجه التحديات العالمية، فضلاً عن تحسن معنويات المستثمرين في ظل الإعلان عن عدة إدراجات مرتقبة، في مقدمتها «كهرباء ومياه دبي».

وصعد سوق دبي خلال مارس بنسبة 5.12%، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3526.6 نقطة، مواصلاً ارتفاعاته للشهر السادس على التوالي مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والسلع والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 6.78%، ليصل إلى مستوى 9951.8 نقطة، مرتفعاً للشهر الثالث على التوالي مع نمو أسهم البنوك والعقار والطاقة والاستثمار.

ووصلت رسملة الأسواق السوقية بنهاية جلسة أمس إلى أكثر من 2.3 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها، موزعة بواقع 1.86 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و437.4 مليار درهم لسوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 52.6 مليار درهم، منها 42.1 ملياراً في أبوظبي، و10.54 مليارات في دبي، وجرى تداول 10.2 مليارات سهم، موزعة بواقع 6.48 مليارات في أبوظبي، و3.68 مليارات بدبي، عبر تنفيذ 372.2 ألف صفقة.

مكاسب قوية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق الإماراتية حافظت على مكاسبها القوية الشهر الماضي، حيث استمر سوق أبوظبي بتسجيل مستويات قياسية جديدة، في حين لامس مؤشر دبي مستويات لم يشهدها منذ نوفمبر2017 لتصل نسبة النمو منذ بداية العام إلى ما يقرب من 10%.

وأضاف دياب: إن الأساسيات المحلية تبقى قوية في ظل الطروحات العامة الأولية، ومن بينها «ديوا» التي أعلنت أخيراً زيادة حجم الطرح إلى نسبة 17% بدلاً من 6.5%، متوقعاً أن تحافظ الأسواق الملحية على مكاسبها في الفترة المقبلة بانتظار محفزات جديدة كالنتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 4.9% و«دبي الإسلامي» 1.3% و«جي إف إتش» 0.82% فيما انخفض «أملاك» 29.31%، ونما قطاع العقار مع صعود «إعمار العقارية» 18.11% و«إعمار للتطوير» 3.97%.

وزاد قطاع الاستثمار مع نمو «سوق دبي المالي» 3.43% و«دبي للاستثمار» 7.52% و«شعاع كابيتال» 3.7%، فيما انخفض قطاع النقل.

وتصدر «إعمار» النشاط، مستقطباً 3.2 مليارات درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني 2.34 مليار. وحقق «إعمار العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 18.1%، بالغا أعلى مستوياته منذ 2018، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بـ29.31%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 1.3 مليار درهم، منها 414.5 مليوناً للخليجيين و887.65 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 1.3 مليار، موزعة بواقع 86.8 مليوناً للعرب و1.2 مليار للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع القطاع المالي مع نمو «أبوظبي الأول» 14.12% و«العالمية القابضة» 0.05% و«ألفا ظبي» 0.51% و«ملتيبلاي» 4.46%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 2.6% و«أبوظبي الإسلامي» 1.13%. وزاد قطاع العقار. وزاد قطاع الاتصالات، وصعد قطاع الطاقة.

وتصدر«أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 8.7 مليارات. وحقق «التجاري الدولي» أكبر ارتفاع بـ 68%، فيما كان «صناعات أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً بـ 23.73%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 5.08 مليارات درهم، منها 5.06 مليارات للأجانب، و14.6 مليوناً للخليجيين. اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 5.08 مليارات درهم، موزعة بواقع 35.4 مليوناً للعرب، و5.04 مليارات للمواطنين.

إفصاحات

- صادقت الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال عن العام الماضي.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم وبإجمالي 50.01 مليون درهم عن العام الماضي.

- تعقد شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 25 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال بواقع 6 فلوس للسهم وبإجمالي 21.7 مليون درهم عن العام الماضي.

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