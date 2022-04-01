«الاتحادية للضرائب» تؤكد ارتفاع جاهزية وكفاءة نظام رد الضريبة للسياح

المصدر: دبي- البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن نظام رد الضريبة للسياح يشهد عمليات تطوير وتحديث وتوسع مستمرة بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للسياح المؤهلين لاسترداد الضريبة، مشيرة إلى أن النظام شهد ارتفاعاً كبيراً في الإقبال على استخدامه خلال الفترة الماضية مع ظهور مؤشرات التعافي من جائحة «كوفيد 19»، وتخفيف القيود العالمية على السفر، ومع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وزيادة النشاط السياحي في الدولة.

جاء ذلك خلال «ملتقى السياحة العالمية قبل وبعد جائحة كوفيد 19» الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المُخَوَّلة من الهيئة بتشغيل نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، بمشاركة ممثلين عن العديد من دوائر التنمية الاقتصادية والسياحة والمالية في الدولة، وتم خلاله استعراض تأثيرات الجائحة على أنماط التسوق والسلوكيات الشرائية للمستهلكين، ومؤشرات تعافي قطاع السياحة عالمياً ومحلياً من الآثار السلبية لتحديات مواجهة الجائحة.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال افتتاح الملتقى ارتفاع جاهزية وكفاءة نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يعد من الأنظمة الرقمية المبتكرة المعتمدة على الربط الذكي دون تعاملات ورقية، ضمن المنصة المتكاملة للأنظمة الإلكترونية للهيئة، التي تساهم في تعزيز بيئة الابتكار وتحسين جودة الحياة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً.

مؤشرات

وأوضح أن المؤشرات التي رصدتها الهيئة أظهرت ارتفاع مستوى رضا السياح عن آليات عمل النظام الذي تعد الإمارات من أوائل دول العالم تطبيقاً له. وساهم الدور المحوري الذي لعبته حكومة الإمارات الرشيدة -في تحقيق التعافي لقطاع السياحة ورفع نسب النشاط السياحي إلى ما قبل تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي تم بفضل العديد من المبادرات التي دعمت قطاع السياحة والقطاعات الأخرى.

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