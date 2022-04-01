عبدالعزيز بن حميد يكرم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة للتصنيف العقاري

المصدر: عجمان - البيان

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن مشروع التصنيف العقاري كان له الأثر الكبير في ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي والتميز لدى المكاتب العقارية والمباني وتطوير أدائها، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى النهوض بالقطاع العقاري وتعزيز مكانة عجمان كمدينة عصرية توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن نتائج الدورة الثالثة من مشروع التصنيف العقاري، الذي أقامته الدائرة في فندق عجمان سراي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في إمارة عجمان.

وكرّم رئيس الدائرة الفائزين بجوائز النسخة الثالثة من مشروع التصنيف العقاري، التي شهدت استحداث فئتين جديدتين هما «الفئة الذهبية للمكاتب العقارية»، وفئة «شركات إدارة المرافق»، مؤكداً تطلعات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها شركات إدارة الأجزاء المشتركة والارتقاء بأدائها لمواكبة خطة التطور الذي تنشده الدائرة، لا سيما تعزيز جودة المشاريع العقارية والمجمعات السكنية وتعزيز مكانة عجمان كمدينة عصرية وواحدة من أهم وأبرز وجهات الاستثمار بالمنطقة، لما تمتلكه من مقومات ومزايا تنافسية، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن النتائج الإيجابية للدورة الثالثة، التي شملت 735 مكتباً عقارياً، تؤكد مدى التزام مختلف الفئات المعنية وتمكنها من التأقلم والتكيف مع المعايير الصارمة والدقيقة التي وضعتها الدائرة في سبيل تنظيم عمل المكاتب العقارية والمباني وشركات إدارة المرافق والنهوض بمستويات الجودة لديها لتواكب متطلبات التنمية المستدامة التي تنشدها عجمان.

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