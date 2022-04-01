«أدنيك»: بناء أكبر قاعة معارض على الواجهات المائية يسبق الجدول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» إنجاز 40% من أعمال بناء وتشييد أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المارينا المقابلة للمركز، وتجري أعمال بناء القاعة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة على الواجهات المائية بوتيرة متسارعة تسبق الجدول الزمني المحدد بأسبوعين.

واطلع حميد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، ومجموعة الشركات التابعة لها، خلال زيارة تفقدية للموقع، على سير أعمال البناء في القاعة التي من المقرر افتتاحها في أكتوبر 2022، وذلك في إطار تطوير وتوسعة مرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بما يعزز تنافسية «أدنيك» وقدرتها على تنظيم واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات، تكريساً لمكانتها بقيادة قطاع سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً.

وقال حميد الظاهري: تشكل القاعة الجديدة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسير أعمال البناء فيها بوتيرة متسارعة، إضافة نوعية لمرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وداعمة لجهودنا في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

وقال المهندس أحمد المنصوري، مدير الخدمات الهندسية في «أدنيك»: تواكب القاعة الجديدة المكانة التي تحتلها شركة «أدنيك» بقطاع السياحة والأعمال، حيث تم تصميمها وفق طراز عالمي.

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