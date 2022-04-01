«أوراسكوم للتنمية المصرية» تختار دبي مقراً دولياً لمبيعاتها حول العالم

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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اختارت شركة «أوراسكوم للتنمية القابضة» المصرية، إمارة دبي لتصبح مركزاً للعمليات الدولية للشركة وفي المنطقة، باعتبارها نقطة التقاء لأكثر من 200 جنسية، تعيش على أراضيها، بالإضافة إلى ريادة الإمارات كأفضل وجهة استثمار عقاري للمقيمين في عام 2022.

وأكد عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم للتنمية القابضة» المصرية في مؤتمر صحفي بمقر الشركة في الخليج التجاري، أمس، أن دبي سوف تصبح مركزاً لعمليات الشركة الدولية في العالم وفي المنطقة، مشيراً إلى أن المقر الجديد في دبي سيتيح لنا إدارة مبيعاتنا على مستوى مدننا المتكاملة ومشروعاتنا في 6 دول كخطوة محورية، لنصبح أقرب إلى عملائنا، من خلال تقديم خدمات بمعايير دولية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، متوقعاً تحقيق الشركة الكثير من التعاقدات الدولية في القطاع العقاري. ولفت إلى أن المقر الجديد من مهامه إدارة مبيعات الشركة في الاستثمار العقاري والسياحي في 14 وجهة عالمية، في 7 دول وهي: الإمارات ومصر، وعُمان، والمغرب، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ومونتينيجرو.

خبرة واسعة

وأضاف الحمامصي: نمتلك خبرة واسعة في بناء المدن على مدار أكثر من 33 عاماً، و تقوم استراتيجية أوراسكوم للتنمية على تحويل المناطق والأراضي غير المستغلة من صحراء أو حقول إلى مدن متكاملة نابضة بالحياة بالاعتماد على محاور رئيسية، أساسها بأن تكون المدن متكاملة ومجهزة بكافة المرافق والاحتياجات والبنية التحتية لمقابلة المتطلبات المختلفة لكافة الأفراد من مدارس، ومستشفيات، ومراكز تسوق، ونواد رياضية وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلاً عن تطبيق معايير ومقاييس الاستدامة البيئية، والاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

محفظة كبيرة من المشاريع

وتمتلك أوراسكوم للتنمية محفظة كبيرة من المشاريع، منها مشروع منتجع الكوف روتانا في دولة الإمارات، الذي تم الانتهاء منه وتسليمه على مساحة 300 ألف متر مربع، ويعد أحد أفضل فنادق مجموعة أوراسكوم للتنمية، وواحد من أفضل الوجهات الفندقية أداء للمجموعة في عام 2021 حيث ارتفعت نسبة الإشغال بنسبة 34.1% لتصل إلى 55% خلال 2021 مقارنة بعام 2020. وشهد الفندق انتعاشاً مع انتعاش السياحة من وباء كورونا وعودة السفر.

ولفت إلى أن أوراسكوم للتنمية القابضة سجلت قفزة نوعية، والتي تعتبر الأعلى في تاريخها، حيث استطاعت أن تحقق أعلى مبيعات عقارية خلال العام الماضي، مسجلة مبيعات تقدر بـ717.4 مليون دولار في 2021 بزيادة قدرها 57,7% مقارنة بـالعام 2020. ومع تحقيق الوجهة السويسرية مبيعات عقارية تصل إلى 131.7 مليون دولار في عام 2021، وصل إجمالي الشركة إلى 849.2 مليون دولار.

تقلبات الجنيه

وأكد أن التقلبات في أسعار الجنيه المصري فتحت المجال أمام شراء العقارات، باعتبار العقار من الأصول الحافظة القيمة.

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