بدور القاسمي تتفقد مراحل إنجاز «واجهة كلباء المائية» و«نزل الرفراف»

المصدر: الشارقة - البيان

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تفقدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مشروع «واجهة كلباء المائية» الذي تتولى تطويره شركة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، للاطلاع على آخر مستجدات المشروع والوقوف على مراحل إنجازه النهائية، كما زارت الشيخة بدور القاسمي في مدينة كلباء مشروع توسعة «نزل الرفراف من مسك» الذي يمثل أحد أبرز وأهم الوجهات السياحية.

رافق الشيخة بدور القاسمي في جولتها كل محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» نائب رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وتجولت الشيخة بدور القاسمي في أرجاء «واجهة كلباء المائية» واطلعت عن قرب على مراحل إنجاز المشروع الذي سيتم افتتاحه بنهاية 2022 واستمعت لشروحات حول أهميته وما يمثله لأهالي المنطقة والمجتمع في المنطقة الشرقية.

وأكدت أن مشروعاً بحجم «واجهة كلباء المائية» يعكس رؤية «شروق» تجاه الاستثمار في المشاريع ذات الأثر المستدام على المنطقة والمجتمع، ويجسد خططها في تأهيل مساحات تجارية وسياحية وترفيهية تسهم في ازدهار المشاريع الصغيرة وتدعم قطاع التجزئة في الإمارة لما يمثله من أهمية لاستقرار اقتصاد الشارقة ونموه. وأوضحت في حديثها عن نزل الرفراف أن التكامل بين المشاريع التي تتولى «شروق» تطويرها يعزز من فرص نجاحها وينعكس بصورة مباشرة على تجربة المستفيدين من أهالي المنطقة والزوار والسياح. وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من توسعة «نزل الرفراف» 50 % على أن يتم افتتاحها في الربع الثالث من العام 2022، حيث سيضم النزل 20 خيمة فاخرة إضافية مختلفة الأحجام.

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