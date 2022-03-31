50 فلساً زيادة في أسعار البنزين و83 فلساً للديزل خلال أبريل

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر ابريل 2022 بمقدار يتراوح بين 50 و51 فلساً في البنزين و83 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2022.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يوم غد الجمعة 1 أبريل 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 51 فلساً من 3.23 دراهم في مارس الى 3.74 دراهم في أبريل، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 50 فلساً من 3.12 دراهم في مارس الى 3.62 دراهم في أبريل، وكذلك صعد سعر لتر بنزين إي بلس «91» بمقدار 50 فلساً من 3.05 دراهم في مارس 2022 إلى 3.55 دراهم في أبريل 2022.

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 83 فلساً لكل ليتر من 3.19 دراهم الى 4.02 دراهم في ابريل.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2022 بمقدار يتراوح بين 29 و30 فلساً في البنزين و31 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.

يذكر أن اللجنة قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير الماضي بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021، كما أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021.

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي العام الماضي.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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