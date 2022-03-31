موانئ أبوظبي تطلق المركز الإقليمي للسيارات في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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أعلنت موانئ أبوظبي أمس إطلاق مشروع «المركز الإقليمي للسيارات» على مساحة 3.3 كيلومترات مربعة في مدينة «كيزاد» التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بالتعاون مع مجموعة غسان عبود. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المشروع بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والشركات المعنية بالقطاع.

الخدمات اللوجستية

وأكد ماهر عبود المدير التنفيذي لقطاع السيارات بمجموعة غسان عبود أن استثمارات المشروع، وهو مركز إقليمي ودولي لتصدير السيارات وتوزيعها والخدمات اللوجستية المرتبطة به، تصل إلى نحو 1.3 مليار درهم.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي على الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في سبيل تطوير مرافق صناعية وتجارية حديثة تتمتع بأرقى المعايير العالمية ضمن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لها. وقال: تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا «مشروع 300 مليار» والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة. ونحن على ثقة بأن «المركز الإقليمي للسيارات - أبوظبي» سيشكل محركاً رئيسياً لجهود ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً حيوياً لقطاع السيارات سريع النمو في المنطقة.

خدمات شاملة

وقال غسان عبود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود: تم إرساء الخطة الرئيسية للعمل بـ«المركز الإقليمي للسيارات - أبوظبي» لتوفير خدمات شاملة لقطاع السيارات في المنطقة وباقي الأسواق العالمية. ويستند المركز إلى شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي وثقتنا الكبيرة بمنظومة الأعمال التي توفرها «كيزاد» التي شهدت في وقت سابق من العام الجاري إطلاق «المركز الإقليمي للأغذية - أبوظبي» بالتعاون مع شركة «رونجيس». ويعكس ذلك التزامنا بتوفير الخبرات العالمية وجلبها إلى الإمارات عبر هذه الشراكة الرامية إلى بناء مركز اقتصادي حيوي في العاصمة أبوظبي. وتؤكد هذه المبادرة التي ترسخ أهمية الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، خطوة رائدة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لدعم النمو المستقبلي.

خبرات واسعة

وفي رد على سؤال لـ«البيان الاقتصادي»، أكدت فاطمة الحمادي نائب الرئيس للخدمات التجارية وتطوير الأعمال في موانئ أبوظبي أن المركز الإقليمي الجديد يخدم قطاع السيارات بشكل عام في الدولة بالشراكة مع مجموعة غسان عبود التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن المجموعة لها خبرات واسعة في مجال السيارات ولديها علاقات واسعة مع الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وبيع السيارات وقطع الغيار. وأضافت أن مجموعة غسان عبود أصحاب الفكرة ولديهم تصور واضح لكل الاحتياجات لتطوير المركز الإقليمي للسيارات ليكون مركزاً عالمياً في كيزاد.

منصة شاملة

ويوفر «المركز الإقليمي للسيارات - أبوظبي» منصة شاملة تدعم تأسيس الشراكات العالمية وتجمع البائعين والمشترين ومزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة، كما يتيح المركز لأصحاب العلاقة وصولاً سهلاً إلى الموردين وأسواق الاستهلاك الرئيسية من خلال منظومة عمل متطورة وبنى تحتية حديثة تؤمّن قدرات ربط متعدد الوسائط عبر البحر والجو والبر.

ويضم المركز مناطق مخصصة لصالات العرض ومرافق التخزين، ومراكز لتجارة قطع الغيار ودوراً لمزادات السيارات وورشاً للصيانة، كما يتيح العديد من الخدمات الأخرى عبر توفيره مسارات مخصصة لاختبار السيارات، ومناطق تضم مكاتب ومساحات للأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقرات لمزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

ويشكل المركز الذي يضم مناطق اقتصادية محلية ومناطق حرة، منظومة متكاملة تسهل عمليات تجارة السيارات العالمية وجميع المنتجات المتعلقة بها، بما فيها السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات التجارية والمركبات الكهربائية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار من خلال ربط حيوي بين أسواق رئيسية تشمل مناطق أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة وشبه الجزيرة الهندية وغيرها.

ويوظف المركز أحدث الحلول لتوفير سوق رقمية تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي أحدث توجهات واحتياجات قطاع تجارة السيارات وتصديرها، ما يضمن استمرارية إجراءات تسهيل الأعمال من خلال دعم الروابط التجارية والاقتصادية بين الهيئات الحكومية في أبوظبي والمؤسسات التجارية الرائدة العاملة ضمنها.

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