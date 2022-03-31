حملة «رمضان في دبي» 2022 تجمع شمل الأهل والأصدقاء

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة للتواصل مع العائلة والأصدقاء وكذلك الترابط بين أفراد المجتمع، إلى جانب الاستمتاع بالتجارب الثقافية في أرجاء دبي. وتوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الشهر الكريم مجموعة من الفعاليات والتجارب الثقافية في جميع أنحاء المدينة ضمن حملة «رمضان في دبي» التي تنطلق بهدف تقديم العديد من الأنشطة المجتمعية، والمبادرات الخيرية، والعروض الترويجية في المطاعم والخيم الرمضانية، فضلاً عن العروض الترويجية الخاصة في أكبر المتاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية في دبي، وكذلك باقات الفنادق والوجهات الترفيهية الرائعة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن إطلاق حملة «رمضان في دبي 2022»: «مع ختام معرض ’إكسبو 2020 دبي’، والذي يحمل شعار»تواصل العقول وصنع المستقبل«، نحرص دائما على مواصلة تحقيق نهج التواصل لاسيما ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، ولهذا، نحن سعداء بإطلاق دورة جديدة من حملة»رمضان في دبي«، والتي تتضمن أجندة فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة والتجارب الثقافية التي تجمع العائلة والأصدقاء وأفراد المجتمع معًا، بالإضافة إلى مبادرات العطاء والأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي تعكس أصالة الشعب الإماراتي الكريم والمضياف، وما يكنّه من احترام ومحبة للجميع من مختلف الجنسيات والثقافات».

الفعاليات المجتمعية

تستقبل دبي شهر رمضان الفضيل في أبهى حلة من خلال المجسمات وتصاميم الإضاءة التي تتوزع في العديد من الأماكن في المدينة للاحتفال بهذا الوقت المميز من العام. وتتألق المدينة أيضا بإنارات شخصية «مدهش» على أعمدة الإنارة والأشجار، لتعكس أجمل الأجواء الرمضانية في دبي. كما تتزين مراكز التسوق والوجهات المفضلة لدى سكان وزوار دبي بديكورات رمضانية ضخمة جذابة وإضاءات رائعة والتي تشمل لا مير، سيتي ووك، ذا بييتش، سوق المرفأ، وجهة السيف، بلوواترز، دبي فستيفال سيتي مول، ميركاتو مول، نخيل مول، مول الإمارات، فستيفال بلازا، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، وابن بطوطة مول.

ومن ناحية أخرى سيتم إطلاق 5 أسواق ليلية مميزة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في دبي فستيفال سيتي مول، والسيف، ومول الإمارات، وميركاتو مول، وبلوواترز، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء والزوار معًا لخوض تجربة غامرة تمزج بين التسوق والاستمتاع بأصناف الطعام اللذيذ والأنشطة الترفيهية والثقافية.

ويقدم السوق الليلي في دبي فستيفال سيتي مول بالتعاون مع «رايب باي ذا باي»، تجربة فريدة من نوعها في المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار والسحور، وجلسات الترفيه الموسيقية العربية، وتجربة ركوب الجمال وغير ذلك الكثير من الأنشطة. كما تظهر القرية الإماراتية داخل المول التقاليد الأصيلة للشعب الإماراتي خلال شهر رمضان؛ مثل ورش العمل، وقصص الحكواتي للأطفال، وتجهيزات تراثية، وفنون الخط العربي. ويمكن زيارة السوق الليلي والقرية الإماراتية في دبي فستيفال سيتي مول خلال ساعات عمله الرسمية وذلك في الفترة من 2 أبريل وحتى 8 مايو.

وفي وجهة السيف، يقدم سوق السيف الرمضاني الليلي جميع أنواع المنتجات المختلفة خلال الفترة من 2 أبريل حتى 5 مايو، من وقت الإفطار حتى منتصف الليل، ومن بينها ديكورات المنزل الرمضانية، وفوانيس رمضان، ومنتجات الأطفال، وحلويات رمضان. كما يقدم معرض فني مميز في الهواء الطلق مجموعة من الإبداعات الفنية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون وأرابيسك، بالإضافة إلى التركيبات الفنية المعاصرة والعروض الفنية والأنشطة الحية.

ويضم مول الإمارات فعاليات رائعة تعكس روح التراث الإماراتي المحلي من خلال سوق «رمضانيات زمان أول» الذي سيقدم أنشطة ترفيهية مميزة وورش عمل والكثير من المنتجات والأطعمة المحلية التي تناسب مختلف أفراد العائلة والجمهور. ويقام «رمضانيات زمان أول» في الفترة من 12 أبريل حتى 5 مايو، من الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل.

بينما يقدم ميركاتو مول سوقين في رمضان خلال ساعات عمله الرسمية؛ «بحبك يا رمضان'' وهو سوق متنقل لتسويق أحدث المستلزمات الرمضانية من 17 أبريل حتى 24 أبريل، وسوق»المسك«لأحدث مجموعات العبايات والقفطان من 26 أبريل حتى 30 أبريل.

وفي جزيرة بلوواترز، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، تقدم الأسواق الرمضانية مختلف أنواع المأكولات المحلية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات الترفيهية مع عازفي العود والقانون، وفن نقش الحناء وأنشطة الأطفال مثل الرسم وقصص الحكواتي من الساعة 7:30 مساءً كل يوم خلال شهر رمضان.

مبادرات رمضانية

بروح العطاء والتواصل المجتمعي خلال شهر رمضان الفضيل هذا العام، تنطلق مبادرات خيرية في جميع أنحاء دبي.

حيث تقدم منصة Lovin 'Dubai فرصة لمحبي الطعام للتبرع بوجبات إفطار باستخدام هاشتاغ #ShareAnIftar، عند نشر تجربة تناولهم الإفطار في دبي على حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك من 2 أبريل وحتى 2 مايو. كما يتعاون ميركاتو مول مع الهلال الأحمر الإماراتي من خلال توفير صناديق في المول لجمع التبرعات للمحتاجين؛ مثل الألعاب والأغذية غير القابلة للتلف والكتب وغيرها من الضروريات.

ومن جانبها، تطلق مجموعة ماجد الفطيم أكبر حملاتها الرمضانية»تبرع واحد، تأثيره ستة أضعاف«في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، بالشراكة مع ست مؤسسات مختلفة، ومؤسسة الجليلة، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة تحقيق أمنية في الإمارات، ومؤسسة دبي العطاء، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. وتستمر الحملة من 2 أبريل حتى 2 مايو. يمكن تقديم التبرعات من خلال Share App لمساعدة الأطفال في المجتمع.

كما تقوم بلدية دبي بتوفير الصناديق والإمدادات الغذائية بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام من خلال مبادرة»وجبة إفطار الصائم«خلال شهر رمضان، في الفترة من 2 أبريل حتى 2 مايو. وتقدم تبرعات للأسر المحتاجة وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك للعمال تقديراً لجهودهم وبما يضمن التكافل الاجتماعي.

أنشطة في المولات

تشهد مراكز التسوق العديد من الفعاليات والاحتفالات خلال شهر رمضان المبارك، لتعكس روح الشهر الكريم، ومن ذلك عرض الضوء اليومي»تخيل«خارج دبي فستيفال سيتي مول كل يوم بعد موعد الإفطار.

ويقدم ميركاتو مول العديد من الأنشطة للعائلات في عطلات نهاية الأسبوع، بدءًا من 2 أبريل حتى 1 مايو، والتي تشمل فعالية الحكواتي الذي يحكي قصصًا جميلة من التراث الرمضاني، وركن الفنون والحرف اليدوية مع أنشطة رمضانية لصنع الفوانيس وتزيين الشموع وبطاقات المعايدة، بالإضافة الى أجواء الموسيقى العربية كل يوم من بعد الإفطار.

عروض ترويجية

سوف يقدم عدد من المتاجر مجموعة من العروض الترويجية التسويقية الجذابة في رمضان على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية في الموضة والجمال وديكور المنزل وغير ذلك الكثير.

وتقدم العلامة التجارية الفاخرة»جيمي تشو«مجموعة منتجات رمضان حصرية تضم خمسة تصاميم جديدة. وتقدم كل حذاء»أنيس فلات«، وحذاء»أنيس 70«من دون كعب، وصندل»أزيا 95«، وحقيبة»بوني«، وحقيبة»ميني باريس«الصغيرة بألوان مدهشة تتميز بألوان جلد الثعبان، واللون الأزرق الزاهي، واللون الوردي، وألوان الطبيعة، واللون الذهبي.

وتطلق Balenciaga سلسلة Balenciaga Ramadan 22 التي تقدم تصميمات كلاسيكية للنساء والرجال والأطفال بألوان وشكل جديد، مثل الزمرد و»الستراس«الوردي والذهبي المعدني الفاتح والأحمر الداكن والأخضر بنمط الشعار الكلاسيكي. وتتوفر مجموعة رمضان الحصرية على موقع balenciaga.com وفي متاجر Balenciaga في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويعرض غاليري لافاييت ماركات أزياء محلية وإقليمية لرمضان مثل علامة بوكا أند بوكا ودينا صالحة ويونايتد ديزاينرز وكافتش ومينا روز التي صممت مجموعات رمضان مع مزيج رائع من القفطان المطبوع الفاخر والعباءات الطويلة الأنيقة، وعبايات خفيفة مثالية لمناسبات الإفطار والسحور.

تجارب الطعام الرمضانية

مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام تجمع الأهل والأصدقاء والعائلة خلال رمضان هذا العام، والتي تتنافس لتقديم عروض الإفطار والسحور مع قوائم خاصة وخيم رمضانية مختلفة في دبي.

وسيقدم عروض الإفطار الخاصة خلال شهر رمضان كل من دبي أوبرا، المجلس في أبراج الإمارات جميرا، مطعم الحظيرة في منتجع باب الشمس، المجلس في مدينة جميرا، أمسيات في كورتيارد ميدان، هيلتون دبي جميرا وهيلتون دبي ذا ووك، منتجع شاطئ العنوان، ميتسيري في فندق والدورف أستوريا في دبي في جزيرة نخلة الجميرا، إفطار ذا نيو مون في لو غورميه غاليري لافاييت، مطاعم نخيل مول، بوفيه إفطار في إنتركونتيننتال دبي مارينا ودبي فستيفال سيتي.

كما يمكن الاستمتاع بإفطار لذيذ في خيمة سوق المرفأ مع إطلالة جميلة على الواجهة البحرية لجميع أفراد الأسرة من الساعة 6 مساء حتى 2 بعد منتصف الليل. وتحتوي الخيمة الرمضانية على منطقة ألعاب للأطفال، كما يتم فيها تقديم العروض المسرحية وأكثر من 35 كشكًا لبيع المنتجات العربية التقليدية.

وللاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في شهر رمضان، يجب عليك زيارة خيمة»ذا رمضان مومنتس«(The Ramadan Moments) في فستيفال باي، والتي ستقدم أول عرض هولوغرام يتم إطلاقه في خيمة رمضانية على الإطلاق. وستوفر الخيمة الجديدة أيضًا برنامجًا ترفيهيًا حافلًا بالأحداث يشمل عروض الكمان الحي وغيرها، بالإضافة إلى حفل موسيقي فرقة»حرقة كرت«. وفي الأسبوع الأول من رمضان وابتداءً من 6 أبريل، ستفتح خيمة»ذا رمضان مومنتس«للسحور فقط خلال عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 9:00 مساءً حتى 2:30 بعد منتصف الليل، وبعد ذلك سيتم إجراء حجوزات الإفطار حتى 1 مايو.

ستقدم منصة زوماتو Zomato أكثر من 100 تجربة لتناول الطعام في رمضان هذا العام يتم تنسيقها وعرضها على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي مع خيارات الإفطار التي يجب تجربتها، ووجبات الإفطار التقليدية من الأطباق المتنوعة والعربية والإماراتية. وستشمل العروض أفضل المطاعم على التطبيق بما في ذلك مطعم ومقهى Nurai، ومطعم قصر الهند، وألو بيروت، وزاروب، وإيوان بفندق ذا بالاس داون تاون، ولقمة، وابن البحر، وزافران، ومطعم زوزو لامير التركي، وبومباي بانجلوو والمزيد.

عروض الفنادق والوجهات السياحية

تقدم العديد من الفنادق لسكان وزوار دبي عروضًا رائعة على الإقامة والمطاعم وأماكن الجذب السياحي للاستمتاع برمضان في دبي هذا العام؛ ومن بينها فندق ميركيور للشقق الفندقية، فندق ميلينيوم بليس مارينا، ميلينيوم بليس البرشاء هايتس، فنادق ومنتجعات جنة فرع دبي، فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، فندق إيدج كريك سايد، فندق ذا إتش دبي، هيلتون دبي جميرا (فرع - فندق غولدن ساندز)، ومنتجع شاطئ العنوان.

واحتفالاً بحلول شهر رمضان، يقدم فندق هيلتون جميرا وهيلتون ذا ووك مزيجاً فريداً من الأطباق العربية والرمضانية المميزة مع خيارات إفطار مختلفة للعائلة، بينما يقدم فندق ذا اتش دبي عروض إقامة رائعة في غرفه الفسيحة شاملاً السحور الخاص وبوفيه الإفطار المتنوع في مطعم إيت أند ميت.

ولعشاق السبا، يقدم فندق والدورف أستوريا دبي بالم جميرا عروضًا رمضانية خاصة للضيوف للاستمتاع بها من خلال باقات»لمسة رمضانية في منتجع والدورف أستوريا الصحي"، والتي تتضمن جلسات علاجية لآثار التقدم في العمر وعروض تدليك علاجية وتجديد النشاط.

كما تقدم وجهات سياحية عديدة في دبي عروضها الخاصة لشهر رمضان؛ ومن ذلك أسعار خاصة لدخول حديقة وايلد وادي المائية في الفترة من 17 أبريل حتى 2 مايو، بالإضافة إلى دخول المربية مجانًا؛ وعرض شراء تذكرة والأخرى مجاناً في حلبة كارتدروم دبي؛ ورمضان في آي إم جي عالم من المغامرات مع إفطار ذو طابع خاص مقابل 75 درهما للتذكرة وأنشطة ممتعة للأطفال مثل عرض الليلة العربية والسجاد السحري، ولقاء شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديهم، وعرض سكي دبي الرمضاني، وورش رمضانية فنية في إنفينيتي دي لوميير، في الفترة من 2 أبريل حتى 2 مايو.

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