دبي هيلز مول وجهةً مثاليةً تثري تجربة زواره بأكثر من 250 متجراً

المصدر: دبي- البيان

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شهد مشروع دبي هيلز إستيت افتتاح دبي هيلز مول، وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة، منذ خمسة أسابيع، ليشكل الإضافة الأحدث إلى مجموعة المراكز التجارية المتميزة التي تحتضنها الإمارة، حيث يوفر للسكان والسياح وجهةً مثاليةً تثري تجربتهم وتمنحهم فرصة التقاط أجمل الصور أمام ديكوراته الراقية والفريدة. ويتميز دبي هيلز مول ببنية تحتية متطورة، حيث تم تزويده بألواح الطاقة الشمسية ليواصل من خلالها اتباع نهجٍ مستدامٍ وصديقٍ للبيئة، فضلاً عن تعزيز الإضاءة الطبيعية التي توفرها نوافذ السقف.

ويوفر دبي هيلز مول أكثر من 250 متجراً ومطعماً ومقهىً، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أماكن التسوق والترفيه وتناول الطعام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق الوجهة الفاخرة مؤخراً.

ويتيح دبي هيلز مول لضيوفه بدءاً من هذا الشهر العديد من الوجهات الرائعة لتناول الطعام، بما فيها مولتن شوكلت كافيه ولادوريه وبول كافيه وسوشي آرت وغيرها الكثير. كما يحتضن مجموعة من العلامات التجارية الراقية لصناعة العطور، مثل كيليان وليفايز وسام إيدلمان وسكوتش آند صودا وذا نورث فيس وأيف روشيه، إلى جانب مجموعة متنوعة من علامات الأزياء الفاخرة مثل زارا وإتش آند إم. ويتيح المركز لعشاق التكنولوجيا فرصة زيارة أهم المتاجر التي افتتحت أبوابها فيه، مثل شرف دي جي وإيروس وجمبو. كما يوفر مواقع استثنائية لمتاجر هوم سنتر وبوتري بارن وويست إلم، ما يضمن لمحبي الديكورات المنزلية مجموعة من أرقى المنتجات التي تلبي تطلعاتهم. كما تمنح الوجهة المتسوقين من عشاق الرياضة فرصة الحصول على أرقى المنتجات، مع افتتاح متجر كبير لعلامة ديكاتلون. وبذلك يشكّل دبي هيلز مول وجهةً مثاليةً لزواره للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة مع اقتراب العيد.

وشهد دبي هيلز مول إطلاق جيان هايبر ماركت في 21 مارس، ليقدم تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات اليومية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، وأفخر أصناف الجبنة واللحوم الباردة والوجبات الشهية الجاهزة، إلى جانب العديد من الخيارات العضوية والصحية ومجموعة من المنتجات عالية الجودة المستوردة من جميع أنحاء العالم.

كما افتتحت شركة إعمار للترفيه وجهتي ذا ستورم كوستر وأدفنتشر بارك، ما يتيح لعشاق المغامرات أروع التجارب، فيما توفر سينما روكسي تجربة سينمائية فاخرة لزوار المركز.

يقدم دبي هيلز مول، أحدث الوجهات الراقية في دبي، فرصة اختبار مجموعة مذهلة من تجارب الترفيه والطعام والتسوق وسط أجواءٍ أنيقة مفعمة بالحيوية.

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