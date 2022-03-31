«فورتيكس انرجي» تدعم ادارتها العليا برئيس للعمليات لتحقيق النمو العالمي

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت شركة «فورتيكس انرجي» «Vortex Energy»، للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في أوروبا، ويديرها ذراع الاستثمار المباشر التابع للمجموعة المالية هيرميس، بتعيين "آنا بيريس كامينيرو" في منصب رئيس العمليات (COO) وعضو في اللجنة الاستثمارية.

وستتولى كامينيرو بصورة خاصة إدارة العمليات وإدارة الأصول في شركة «Vortex Energy»، حيث ستكون مسؤولة عن الأنشطة المتعلقة بالشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية ومن ناحية أخرى إدارة العمليات اليومية المتعلقة بها من خلال تسخير خبرتها وقدراتها الفنية الواسعة من أجل رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستوى الأداء. وستساعد كامينيرو فريق الاستثمار في البحث عن فرص استثمار جديدة وإجراء التقييمات الفنية والتشغيلية اللازمة لتعزيز القيمة لضمان زيادة العائدات للشركة والمساهمين على حد سواء. وستعمل كامينيرو في منصبها الجديد تحت ادارة الرئيس التنفيذي لشركة «Vortex Energy» كريم موسى وهو ايضا رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس.

وتنضم كامينيرو إلى الشركة بخبرة واسعة اكتسبتها على مدى أكثر من 20 عاماً، وتغطي مجموعة من القطاعات التي تشمل الطاقة المتجددة و توليد الطاقة والغاز. وقد عملت سابقاً في مناصب قيادية متعددة في القطاعين العام والخاص في أوروبا. كما شغلت عدة مناصب عليا في شركة ناتورجي(Naturgy) الإسبانية التي عملت فيها منذ عام 2009، حيث تمت ترقيتها في وظائف رفيعة في مختلف قطاعات الأعمال تشمل تطوير الاستراتيجية، فضلاً عن الإشراف على الخطط التوسعية التي تهدف إلى تعزيز وصول الشركة إلى سوق الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على منصات لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. وقد أشرفت كامينيرو من خلال عملها لدى الشركة على مشاريع تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون يورو وفريق عمل يضم أكثر من 200 موظف. كما شملت مسؤولياتها الإشراف على مشروع في مجال الطاقة المتجددة في أسبانيا يهدف إلى توسيع إجمالي الطاقة الإنتاجية من 1 جيجاواط إلى أكثر من 5 جيجاواط. وقبل ذلك، عملت كامينيرو مع شركة يونيون فينوسا "Unión Fenosa" والاتحاد الأوروبي لقطاع الكهرباء "Eurelectric" في مجال توليد الطاقة وتطوير المشاريع الخضراء.

وفي نهاية عام 2020، تمكنت شركة «Vortex Energy» من تنمية محفظة أصول أوروبية قامت بالإشراف على إدارتها وتعزيز أدائها وأخيرا التخارج الناجح منها. وتضمّنت مشاريع للطاقة تشمل الرياح والطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 822 ميجاواط، وذلك من خلال سلسلة صفقات استثمارية بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار يورو، في أسواق المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا. وفي أكتوبر 2021، أعلنت «Vortex Energy» عن إبرام اتفاقية للاستثمار بقيمة 625 مليون يورو في شركة «Ignis Energy Holdings»، وهي واحدة من شركات الطاقة المتجددة الرائدة في أسبانيا، لتمويل أنشطتها الإنمائية في مشاريع يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 20 جيجاواط على مستوى العالم. وفي إطار خطط النمو الطموحة التي تسعى «Vortex Energy» إلى تحقيقها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تركز الشركة على استقطاب وتوظيف مواهب استثنائية ذات خبرات واسعة ومستفيضة، وتوظيف كامينيرو يتماشى مع هذه الاستراتيجية، حيث أنها تدعم رؤية واهداف الشركة والتي تشمل توسيع نطاق استثماراتها جغرافيا.

وتعليقا علي تعيين كامينيرو ، صرّح كريم موسى قائلاً: “من المتوقع أن يستمر في النمو الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة على نحو متسارع. كما أن المبادرات التي تهدف إلى تخفيف آثار تغيُّر المناخ والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر لم تعد الحافز الوحيد في هذا المجال. فسلطت الأزمة الأخيرة في أوروبا الضوء على أهمية هذه الفئة من الأصول التي تساهم في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل الضغوط الجغرافية السياسية. فأدرك العالم اهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الوفيرة وغير المركزية التي تقدمها الطبيعة. وعلى صعيد أخر تتميز «Vortex Energy» بفريق عمل متميز يتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من 8 سنوات في التركيز على فرص الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة المتجددة. ويمكننا الفهم العميق والمعرفة الواسعة بهذا القطاع من الانطلاق نحو عصر جديد من الطاقة المتجددة".

وأضاف موسى قائلاً: "إن خبرة آنا في توسيع نطاق الأعمال عبر المناطق الجغرافية تأتي كإضافة قيمة لدعم خطط النمو التي نتبناها، حيث نتطلع إلى توسيع انتشارنا في الأسواق العالمية بما في ذلك أمريكا اللاتينية وآسيا. كما أن معرفتها وخبرتها بالقطاع ستساهم في تطوير محافظنا الاستثمارية وتوسيع نطاقها بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لأصولنا. كما ستعزز قدرتنا في تحديد فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة، من خلال بناء علاقات وطيدة مع الجهات المعنية."

ومن جهتها، صرّحت كامينيرو قائلة: "لقد بَنَت «Vortex Energy» مكانة ممتازة ككيان استثماري رائد يركز على مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا، خلال فترة قصيرة فقط. وأنا أتطلع إلى العمل مع مجموعة ديناميكية تضم أفضل المواهب في القطاع، حيث سنسخّر كل إمكاناتنا لنمضي معاً بخطى واثقة نحو إثبات قدرتنا على تعزيز القيمة للمستثمرين والمطورين على حد سواء".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز