حاكم الشارقة يصدر 3 مراسيم أميرية

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «12» لسنة 2022 بشأن اعتماد تأسيس جمعية مربي الثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعتمد تأسيس جمعية خاصة بمربي الثروة الحيوانية في إمارة الشارقة تسمى: جمعية مربي الثروة الحيوانية، ويكون مقرها الرئيس في إمارة الشارقة. كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم «13» لسنة 2022 بشأن اعتماد تأسيس جمعية مزارعي الخضروات في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعتمد تأسيس جمعية زراعية خاصة بمزارعي الخضروات في إمارة الشارقة تسمى: جمعية مزارعي الخضروات، ويكون مقرها الرئيس في إمارة الشارقة. وإلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «14» لسنة 2022 بشأن اعتماد تأسيس جمعية مزارعي القمح في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعتمد تأسيس جمعية زراعية خاصة بمزارعي القمح في إمارة الشارقة تسمى: جمعية مزارعي القمح، ويكون مقرها الرئيس في إمارة الشارقة.

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