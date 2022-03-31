«متروبوليتان» تدخل قائمة أفضل 50 مكاناً للعمل في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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احتلت مجموعة متروبوليتان، المجموعة العقارية الرائدة في الإمارات، المركز العاشر على قائمة أفضل أماكن العمل في عام 2022، وهذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها شركة وساطة عقارية الدخول إلى هذه القائمة في الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه القائمة، التي تم الإعلان عنها مساء أمس خلال حفل توزيع جوائز أقيم في فندق فايف نخلة جميرا في دبي، تصنيف لأفضل جهات العمل في الدولة بناءً على تعليقات وآراء يدليها موظفو الشركات بسرية تامة، فضلًا عن مراجعة للممارسات الإدارية المتبعة في الشركات المشاركة.

وفي سياق متصل قال إبراهيم مغربل، العضو المنتدب لمؤسسة «غريت بليس تو وورك-الشرق الأوسط» في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان: «يسعدنا جدًا أن تكون مجموعة متروبوليتان أول شركة وساطة عقارية في الإمارات تنضم إلى قائمة أفضل مكان للعمل. وليس من المستغرب أن نلمس تقدير موظفي المجموعة لإدارة شركتهم، والتباهي بانتمائهم إليها. ومن الواضح أن مجموعة متروبوليتان تتمتع بفكرة واضحة حول أهدافها وكيفية تحقيقها، وفوق ذلك كله تصغي جيداً لما يقوله موظفوها. ونحن في مؤسسة غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط، فخورون جدًا بتحقيقهم هذا الإنجاز الرائع.»

جدير بالذكر أن إدارة مجموعة متروبوليتان قامت خلال فترة الإغلاق بإيلاء أهمية كبيرة لإنشاء بيئة عمل شاملة وداعمة يشعر فيها الموظفون بأنهم جزء من عائلة أكبر. وساهم التزام المجموعة بتعزيز ثقافة موظفيها في تحقيق مزايا كبيرة لها، حيث حققت معدل استبقاء بلغ 93%، وهو أعلى بكثير من المعدل السائد في هذا القطاع.

من جانبه، قال مايك فليت، مدير الأداء والتطوير في مجموعة متروبوليتان: «نحن في غاية السعادة بهذا الإنجاز، الذي يمثل تقديرًا وإشادة بالعمل الجاد الذي يبذله جميع أعضاء مجموعتنا لبناء ثقافة مؤسسية رفيعة المستوى. ويمثل التعلم والتدريب ودعم الوكلاء جانبًا رئيسيًا من جهودنا في متروبوليتان، إلا أن هناك أيضًا العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في نجاحنا. ونحن نحتفي دائمًا بأي نجاح تحققه الشركة أو موظفوها، ونتبع منهجًا دقيقًا في التوظيف وتقديم الحوافز بشكل دوري لمكافأة وكلائنا. وبما أن جزءًا كبيرًا من عملنا يقوم أساسًا على الأفراد وقدراتهم الشخصية، فإننا نختار وكلائنا العقاريين بعناية فائقة، وسوف نواصل هذا النهج مع استمرار نمونا، لتوظيف وكلاء ناجحين، يتحلون بشخصية مميزة وطموح لا يحده سقف».

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