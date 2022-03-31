«جيديا» للتكنولوجيا المالية توسع شراكتها مع «ماغناتي» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة جيديا، أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من ناحية الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، عن توسيع عملياتها لتشمل الإمارات بالتعاون مع ماغناتي، حيث ستقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع وخدمات الدعم والقيمة المضافة المصممة خصيصاً للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في قطاعات البيع بالتجزئة، الأغذية والمشروبات، وتجارة الجملة، والضيافة والرعاية الصحية.

وتوفر شركة جيديا، التي تأسست في المملكة العربية السعودية في عام 2008، أكثر من 700,000 نقطة دفع في جميع أنحاء المنطقة، وتقدم خدماتها لأكثر من 139,000 تاجر، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الإقليمية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن بعض أبرز اللاعبين في قطاع التجارة الإلكترونية.

وجاء التوسع الأخير لشركة جيديا في الإمارات بعد دخولها إلى السوق المصرية في يونيو 2021، وذلك في إطار رؤيتها لتصبح شركة التكنولوجيا المالية الأولى في فئتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال عبد الله فيصل العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «جيديا»: «تمثلت مهمة جيديا منذ أكثر من عقد من الزمان في إعادة صياغة قطاع المدفوعات من خلال تطوير مجموعة من الحلول التي من شأنها جعل المدفوعات أكثر توافرًا وأفضل أسعارًا وسهلة الاستخدام بالنسبة للشركات على اختلاف أحجامها. وشهدت الشركة منذ انطلاقتها، نموًا متسارعًا لتصبح اليوم شركة رائدة في السوق، تستحوذ على حصة سوقية تبلغ أكثر من 75% من نقاط الدفع داخل المملكة العربية السعودية. ويسرني جدًا أن أعلن عن توسعنا في الإمارات، التي تعد من أهم المراكز الاقتصادية الرقمية في المنطقة، وشريكًا موثوقًا للمملكة».

الشراكة مع ماغناتي

كجزء من خطتها في التوسع، أعلنت جيديا عن دخولها في شراكتها الاستراتيجية مع ماغناتي، باعتبارها شركة رائدة في حلول الدفع في القطاع، ويرتكز نشاطها على تقديم خدمات الدفع مباشرة واصدارها وإدارتها. وتستهدف ماغناتي في خدماتها كل من المنشآت الحكومية والمؤسسية إلى جانب التجار من خلال منصة تقدم حلول ذكية تعطي البينات قيمة مالية بحيث تعتمد على تقنية الجيل الجديد لتخلق تجربة أفضل للعميل وتزيد من فاعلية العملية ككل.

وتمثل هذه الشراكة أول اتفاقية رئيسية لشركة جيديا في سوق الإمارات العربية المتحدة، وستكون جيديا بموجب هذه الشراكة مزود خدمة الدفع لشركة ماغناتي، وذلك لتسريع قبول المدفوعات الرقمية بشكل سلس وترسيخ لمكانتها في دولة الإمارات.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «انطلاقاً من حرصنا على تقديم أفضل قيمة من خلال شراكتنا الاستراتيجية، يسرنا أن نتعاون في هذا السياق مع شريك مميز مثل جيديا، ويساعدنا في تسهيل قبول المدفوعات لعملائنا بربطها مع حلول الدفع من ماغناتي. وتعتبر ماغناتي رائدة في تركيزها على التحول في مجال الدفع الرقمي وذلك من خلال خلق تجارب جديدة، وتشكيل مستقبل يعتمد على تقديم خدمات الدفع كمنصات تتميز بسلاسة الربط والتركيز على القيمة المضافة. وسوف نكون قادرين معًا، بفضل اتساع نطاق شبكة ماغناتي وخبرة جيديا الواسعة في التقنية المالية، على تسخير قدراتنا المشتركة وتعزيز نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا».

وقال سيليش مالهوترا، مدير عام شركة جيديا في دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع ماغناتي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تشاركنا نفس الرؤية، في سياق توسيع حضورنا في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد من أهم أسواق المنطقة. وسيمكننا هذا التعاون من تقديم خدماتنا للقطاعين العام والخاص، مع اعتمادنا ذات النهج الذي يركز على العملاء، والذي ساعدنا في تحقيق نجاح كبير في المملكة العربية السعودية. ونحن نرى بأن عملاءنا هم قصص نجاحنا، ولذلك فإننا نتطلع إلى العمل مع ماغناتي ومواصلة تعزيز حضورنا في الإمارات والمنطقة».

وأضاف سالم أوان، المدير العام للدفع المؤسسي في ماغناتي: «نعيش الآن في الوقت الحاضر فترة انتقالية كبيرة في مجال المدفوعات، بحيث لا يمكن اعتبار عملية الدفع خطوة إضافية في التجارة الإلكترونية، بل على العكس من ذلك يجب أن تكون عملية الدفع جزء سهل وبسيط من المنظومة. وشراكتنا مع جيديا ستسهل هذه العملية على عملائنا بشكل كبير، كما أننا سنتعاون معاً لإطلاق قنوات وتقنيات جديدة لعملائنا. وذلك من إطار تركيز ماغناتي على الابتكار وتسريع وتيرتها مع شركائنا لاستكشاف كافة الإمكانيات في مجال المدفوعات».

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