هادي للصرافة تفوز بجائزة «أفضل أماكن العمل في الإمارات» لعام 2022

المصدر: دبي- البيان

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حصلت الشركة الإماراتية «هادي للصرافة» على جائزة لقب أفضل 10 أماكن عمل في الإمارات في قائمة «ذا جريت بلايس تو ورك» The Great Place to Work والتي تصدر بالتعاون مع «فوربس الشرق الأوسط» شركة هادي للصرافة لقب أفضل وهي القائمة السنوية الثانية عشرة لأفضل أماكن العمل في الإمارات، وحازت الشركة على الجائزة لعام 2022 في 30 مارس في حفل أقيم مؤخراً في دبي.

وقال فهد هادي مدير شركة هادي إكسبريس للصرافة إن حصولنا على الجائزة يعد إضافة جديدة لمجمل أعمال الشركة وخاصة لتبنيها استراتيجية إسعاد الموظفين في بيئة عمل مناسبة توفر لهم سبل الراحة لتمكنهم من الأداء الأفضل، وهو ما انعكس على نشاط الشركة في الفترة الأخيرة من زيادة الإيرادات والربحية.

وأضاف هادي في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن التقدير والحصول على الجائزة: «هذه الجوائز هي نتيجة لتفان لا مثيل له من قبل كل موظف يعمل في مؤسستنا..»

وأعرب المدير العام ألبين توماس أيضًا عن امتنانه العميق للفريق بأكمله على جهودهم الجبارة. وقال: «التكريمات هي لحظات نعتز بها ونقدر جهودنا جميعًا. نحن ملتزمون بخدمة عملائنا بأفضل إمكانياتنا مع قوة عاملة راضية وهذا هو شعارنا وقوتنا الدافعة وسوف نتغلب على جميع العقبات لنكون الأفضل في السوق».

والتقدير هو تفويض عالمي يتم منحه للشركات للحفاظ على ثقافة مكان العمل عالية الثقة والأداء وصياغة مكان عمل رائع ومناسب للموظفين، وتخدم هادي للصرافة عملاءها منذ حوالي ثلاثة عقود وبالتأكيد تستحق هذا التقدير.

وتم إجراء استطلاع «ذا جريت بلايس تو ورك» على نطاق واسع في جميع الشركات المشاركة، في حين تم تصنيف هادي للصرافة من بين أفضل 10 شركات للعمل في الإمارات العربية المتحدة وهي في المرتبة 7. وهذا يعد إنجازًا رائعًا للشركة ويظهر الالتزام من كل موظفي الشركة.

وفي استطلاع آخر لتحديد الأفراد والشركات للحصول على أفضل الخدمات ومعظم الممارسات المبتكرة التي تتمحور حول العملاء، اعتبرت وكالة «MEA Markets» الإماراتية الشهيرة أن هادي للصرافة هي «أكثر بورصة صرف عملات تتمحور حول العملاء 2022» في معرض الأعمال السنوي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي وزعت جوائزه مؤخراً.

وتهدف هذه الجائزة إلى التعرف على المساهمين الرئيسيين في أسواق الشرق الأوسط الذين يستمتعون بديناميكيات قاعدة المعرفة في الشرق الأوسط.

وكان التكريم نتيجة للبيانات المتاحة في المجال العام بالإضافة إلى تحليل جميع المعلومات المتاحة عبر الإنترنت.

في إطار السعي إلى التحسين المستمر والابتكار، يعد «مقياس تقييم سعادة العملاء» مبادرة جديدة لتوليد ملاحظات العملاء في الوقت الفعلي في جميع الفروع، وقد كان مقياسًا حيويًا وحجر زاوية لمعالجة الأعمال المتعلقة بالعميل بطريقة شاملة من خلال تعزيز إسعاد العملاء بشكل كبير جدًا. وقد أدى هذا النهج الاستباقي وخدمات العملاء الممتازة المقدمة في جميع القراءات إلى هذا الإنجاز الرائع. وهذا جعل هادي للصرافة أكثر مكاتب الصرافة موثوقية في الإمارات العربية المتحدة.

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