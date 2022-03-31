7 شركات كورية تطلق العنان لإبداعاتها في معرض دبي للمتنزهات

المصدر: دبي – البيان

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أكدت وكالة المحتوى الإبداعي (KOCCA) من خلال مشاركتها في معرض دبي للمتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية (DEAL) والذي أقيم في دبي على مدار ثلاثة أيام، بأنها الأبرز والأكثر شعبية ورواجاً في العالم بما يتعلق في صناعة مستلزمات المتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية. حيث بدأت هذه الشهرة من بداية التسعينيات من القرن الماضي وأطلق عليها اسم الموجة الكورية أو بالـ (هاليو) والتي تعني التزايد في الشعبية العالمية للثقافة الكورية. وهي ثقافةٌ شهدت خلال وقت قصير تزايداً ملحوظاً في مجالات الأفلام والموسيقى، ومن جانبها ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق موادها ونشرها في كافة أنحاء العالم.

وتهدف هذه المشاركة من قبل الشركات الكورية إلى دخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مشاركتها في معرض Deal لاعتبارها بأن إمارة دبي هي بوابة الدخول للمنطقة. وتركز وكالة المحتوى الإبداعي الكورية KOCCA جهودها للارتقاء في مستوى نشر المحتوى الكوري عبر توسيع قاعدته الشعبية ضمن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من دبي. وتأسست عام 2009 وتضم خمس مؤسسات متخصصة، وهي وكالة حكومية تنظم عمليات الترويج لصناعة المحتوى الكورية وتشرف عليها ،فيما تمضي الحكومة الكورية بدعمها القوي لتلك الصناعة مع وصول إيرادات مبيعاتها السنوية إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي منذ العام 2019.

ومن خلال تمثيلها للجناح الكوري في المعرض، تقدم وكالة المحتوى الإبداعي الكورية (KOCCA) لأسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتجات متنوعة لـ 7 شركات كورية معروفة تعرض محتوى مميزاً عن الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع الممتد، وذلك من خلال الألعاب والترفيه التعليمي والعروض التفاعلية. حيث تقوم الوكالة بتزويد هذه الشركات بالتسهيلات في الجناح الكوري لعرض المنتجات والمحتوى إضافة إلى مساعدتهم بالتخطيط والتحضير لزيارة دبي.

وبعد نجاحها على المستوى الإقليمي في آسيا، تمكنت وكالة المحتوى الإبداعي الكورية (KOCCA) من التوسع على المستوى الدولي ولديها الآن 8 مكاتب في مختلف أنحاء العالم من بينها مكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي تأمل بأن تجعل من دبي مقراً رئيسياً تنطلق منه أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت، أوه هيون جيون، المدير الأول في قسم الأعمال العالمية لدى وكالة المحتوى الإبداعي الكورية (KOCCA).«نحن سعيدون جداً بعرض المحتوى الكوري في جناح بلادنا ضمن معرض دبي للمتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية (DEAL)، إذ إنه من المهم جداً بالنسبة لنا التعريف بمنتجات شركاتنا على مستوى العالم. وتسعدنا مشاركة الجمهور المتنوع، إذ إن دبي مدينة عالمية يعنينا التوسع فيها، ونأمل أن نؤسس مكتباً لنا فيها ونرى بأنها أفضل مكان للبدء بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتابعت: «إن وكالة المحتوى الإبداعي الكورية (KOCCA)، هي وكالة حكومية تعنى بتقديم المحتوى الكوري ونحن هنا لنعرض وندعم شركاتنا لتتوسع في أعمالها ضمن المنطقة، ولقد جاءنا العديد من العملاء المحتملين الراغبين بعقد صفقات الأعمال وهؤلاء يمثلون القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج مثل السعودية ويسعدنا أن نرى هذا التفاعل الكبير من قبل الجميع هنا».

من جهته قال مدير فريق تعزيز إنتاج المحتوى الغامر لدى وكالة (KOCCA)، كو كيونغ بون: «تشكل مشاركتنا في معرض دبي للمتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية (DEAL 2022)ضمن جناح كوريا الجنوبية فرصة رائعة للشركات العاملة في قطاع المحتوى الغامر الذي يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بهدف بناء الشراكات مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحقيق تعاون مشترك، إذ يتمتع سوق المحتوى الغامر في هذه المنطقة بإمكانات عالية للنمو، وتأمل الشركات الكورية إنشاء نظام تعاون وثيق مع الشركات المحلية».

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