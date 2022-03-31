«بوابة الشرق مول» يتيح فرصة للفوز بـ 100 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتيح مركز بوابة الشرق مول فرصة للفوز بقسائم شرائية بقيمة 100,000 درهم أثناء الاستمتاع بالتسوق وقضاء أوقات مفعمة بالمرح والترفيه والأنشطة التفاعلية، خلال الشهر الفضيل، وفي هذا العام، سيحصل المتسوقون من الأول من رمضان إلى ثالث أيام عيد الفطر المبارك على فرصة للفوز بواحدة من أربع جوائز مقدمة، كل منها بقيمة 25,000 درهم على شكل قسائم شرائية.

وسيحظى الزوار بفرصة للمشاركة في السحب الذي سيجرى بتاريخ 16 مايو 2022، بمجرد تسوقهم بمبلغ 200 درهم من أي من متاجر المول، أو 400 درهم من كارفور، ويمكنهم مضاعفة فرصهم للربح عند التسوق من محلات الطابق الأول، كما ويمكن لجميع الزوار المشاركة في فعالية شهر رمضان المبارك في بوابة الشرق مول لفرصة الفوز بجوائز أكثر.

سيتمكن الزوار من التقاط صورة مع مدفع رمضان في منطقة الفعاليات، ويمكنهم الدخول في سحب خاص على جوائز خاصة مقدمة من رعاة الفعالية عند نشر الصورة مع مدفع رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع بوابة الشرق مول.

سيحظى زوار بوابة الشرق مول الصغار بالكثير من الأنشطة المفعمة بالمرح والمتعة في منطقة فعاليات الأطفال الخاصة، مثل تصميم فانوس رمضان، تصميم بطاقة خاصة للعيد، تلوين الفوانيس الفخارية، تصميم قاعد للأكواب مزينة بالرسوم والنقوش الإسلامية، تصميم الحقائب الورقية وتلوين طبلة المسحراتي.

إضافة إلى الربح والفعاليات الممتعة، ستقدم بوابة الشرق مول لزوارها، فرصة رائعة للاستمتاع بالعروض الحية والمباشرة لراقص التنورة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

سيستمتع زوار بوابة الشرق مول بفرصة المشاركة بلعبتين رقميتين رائعتين، في اللعبة الأولى يتوجب على المشاركين التقاط الرموز الرمضانية للفوز بجوائز مميزة، أما في اللعبة الثانية سيحصل المشارك على دقيقة لتمرير حلقة داخل الفانوس دون لمسه.

تشارك بوابة الشرق مول في المير الرمضاني مع الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يهدف لتقديم الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة، كما وتدعو بوابة الشرق مول الجميع للمشاركة في العطاء خلال الشهر الفضيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز