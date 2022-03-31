منصة «زبوني» تطلق متجراً لدعم الفئات المحتاجة خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «زبوني» المتخصصة في توفير الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتعاون مع «فود أيه تي أم» حملة تبرع لإفطار صائم، مؤلفة من 10000 وجبة رمضانية خلال الشهر الكريم بهدف تمكين العمليات الرقمية لتساعد الأشخاص على تقديم تبرعات تصل للأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها. وتعهدت «زبوني» بتقديم أول 1000 وجبة صائم، وتحث مجتمع التجار والعملاء التابعين للشركة، الذين يبلغ عددهم أكثر عن 6000 عميل للإسهام في هذه المبادرة خلال الشهر الفضيل.

ويمكن لأي شخص التبرع لإفطار صائم ابتداءً من 3 دراهم فقط، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات. وسوف تتنازل «زبوني» عن جميع الرسوم المتعلقة بعمليات الدفع، مع تخصيص التبرعات بشكل كامل لهذه المبادرة الخيرية.

وفي تصريح لها حول حملة التعاون لإفطار صائم، علقت عايشة خان، مؤسس «فود أيه تي أم» قائلة: «سوف تساعد هذه المبادرة من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بـ«زبوني»، الذي يعد حلقة وصل ما بين المتبرعين والمحتاجين، في التبرع مباشرةً في غضون 60 ثانية والإسهام بشكل كبير في إطعام الفئات المحتاجة في مجتمعاتنا».

ويمكن اختيار من بين ثلاث باقات متوفرة لإفطار صائم، منها وجبة واحدة بـ3 دراهم فقط، أو 10 وجبات بـ 30 درهماً، أو 100 وجبة بـ100 درهم.

وتتبرع «فود أيه تي أم» بشكل يومي إلى أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة للقضاء على الجوع، والتي تأسست في عام 2019 بهدف تحقيق التوازن في توفير وجبة يومية غير مكلفة لمجتمعات الدخل المحدود.

و«زبوني» شركة رائدة في مجال التجارة الحوارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ إطلاق تطبيقها في عام 2018 ساعدت آلاف الشركات في المشاركة والتفاعل مع العملاء وبيع المزيد، مما أدى إلى تسهيل وتشغيل المعاملات بسلاسة تامة لمئات الألوف من العملاء، وبالتالي تحقيق إيرادات مبيعات بملايين الدولارات كل شهر.

ويعمل الفريق المتخصص التابع للشركة عبر مكاتبها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، في التوسع بسرعة لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تحدثها التجارة الحوارية. كما توفر منصة «زبوني» الحلول المبتكرة التي تمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة من استلام الطلبات وقبول المدفوعات وبيع المزيد وتتبع العمليات.

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