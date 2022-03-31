«ريكاب» تفتتح مستودعاً لإعادة التدوير في دبي

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت ريكاب، أوّل خدمة مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في دولة الإمارات العربية المتّحدة، أول مستودع لها لإعادة التدوير في دبي. ويعتبر المستودع الذي فتح أبوابه حديثاً في منطقة القوز أول منشأة فرز .

تخلّل حفل التدشين سيباستيان شوفين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط، وجيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق RECAPP، وآلان سميث، الرئيس التنفيذي في مجموعة أغذية، وياسمين بربير، رئيسة قسم الاستدامة في نستله الشرق الأوسط.

وقال جيروم فيريسيل: يسرّنا أن نفتتح المستودع الجديد في منطقة القوز، الذي يسلّط الضوء على آخر إنجازاتنا والمتمثّلة في التوسّع إلى إمارة دبي. حتى الآن أصبح مجتمع RECAPP يضمّ أكثر من 15.000 شخص يلجأ إلى إعادة التدوير في أبوظبي ودبي. ويشكل افتتاح مخزننا في منطقة القوز المرحلة التالية في نمو مبادرتنا وصولاً إلى هدفنا الأكبر القاضي بتقديم خدماتنا لإعادة التدوير في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة«.

وقال سيباستيان شوفان، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط:»أطلقنا RECAPP في نوفمبر 2020 بهدف خدمة المجتمعات المحلية في إطار سعيها لاعتماد أسلوب حياة أكثر استدامة. واليوم من الواضح أن RECAPP تفي بوعدها، وهي عازمة على متابعة توسيع نطاق عملياتها. فنحن نعتزّ بالعمل الذي تقوم به RECAPP لتشجيع السكان على اعتماد إعادة التدوير، بما يتماشى مع التزام فيوليا بتطوير بيئة إعادة التدوير وإتمام دائرة الموارد«.

وفي حفل التدشين، رافق جيروم فيريسيل الحضور في جولة في المستودع حيث يتم الفصل بين العبوات البلاستيكية وعلب الألمينيوم ثم تضغط في حزم، مع قدرة فصل يومية تبلغ طناً واحداً.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي في مجموعة أغذية: يسرنا الانضمام إلى RECAPP للمشاركة في احتفال افتتاح مستودعها في دبي، وهي خطوة تؤكّد على الإنجازات اللافتة التي حققها التطبيق في أقل من سنتين. وبصفتها شريكاً من شركاء فيوليا في إطلاق تطبيق RECAPP، دعمت أغذية التطبيق منذ اللحظة الأولى.

وبعد فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العامة، يمكن للسكّان تحميل تطبيق Go RECAPP من متجر App Store أو Google Play، وجدولة موعد الجمع بحسب ما يناسبهم. وستقوم بعد ذلك RECAPP بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من أمام منزلهم وإعادة تدويرها بشكل مجاني بالكامل. وشكل الافتتاح إنجازاً مهماً في مسيرة RECAPP للاحتفال بعشرين ألف عملية تحميل للتطبيق وللإعلان عن الدعم المتجدد الذي تقدمه نستله الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطبيق RECAPP.

وقالت ياسمين بربير، رئيسة قسم الاستدامة في نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملتزمون في نستله بجعل منتجات التعليب لدينا قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستعمال بشكل كامل بحلول 2025. ونحن ملتزمون أيضاً بالمساهمة في العمل المنسّق، عبر تأدية دور ناشط في خطط الجمع والفرز وإعادة التدوير للوصول إلى اقتصاد دائري.

وكل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير، يكافأ بالنقاط وفقاً لوزن المواد التي تم جمعها، ويمكن للمستخدم استبدال النقاط بهدايا من شركاء المكافآت أي أغذية مع مياه العين و 1971 Store، و»كارفور«، و»أبفل«، و(ديلارتا).

وتمّ إطلاق RECAPP في نوفمبر 2020 من قبل شركة فيوليا الشرق الأوسط، وتتوفر الخدمة في أبوظبي وبعض المناطق المختارة في دبي. وحتى اليوم، أصبح مجتمع RECAPP يضمّ أكثر من 15.000 مستخدم مسجّل، كما جمعت 180 طنّاً من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك العبوات البلاستيكية الشفافة وغير الشفافة وعلب الألمنيوم.

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