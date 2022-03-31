«داماك» ترسي عقداً بـ 500 مليون درهم لتطوير مشروع داماك لاجونز

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية إرساء عقد بناء بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم على شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط»، لتتولى بموجبه تنفيذ الأعمال الرئيسية في مجمع «سانتوريني» ضمن مشروع «داماك لاجونز»، الذي يعد أحدث مجتمع سكني فاخر في «دبي لاند» بالقرب من مجتمع «داماك هيلز».

ويشتمل العقد على بناء 847 فيلا، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء خلال شهر أبريل.

ستتميز هذه الفلل عند اكتمالها بتصاميم خارجية يطغى عليها اللونان الأبيض والأزرق، كدلالة على الزخارف، التي تميز هذه الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: وقع اختيارنا على شابورجي بالونجي كشريك مثالي يشاطرنا قيمنا الخاصة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالجودة والسلامة والتسليم في الوقت المحدد. ويمتد مجتمع داماك لاجونز على مساحة 45 مليون قدم مربعة، وهو مجتمع مستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بشواطئه الرملية البيضاء وأجواء الجزر الاستوائية وغيرها الكثير من التجارب الخلابة، وهناك بحيرات تناهز مساحتها مليون قدم مربعة. وسيكون «سانتوريني» المجمع الرئيسي للمشروع، وسيتيح للسكان فرصة الاستمتاع بتجربة حياة هادئة في «جزيرة أوديسي»، التي تم تعزيزها بمنطقة مخصصة لأنشطة اللياقة البدنية، مع إضافة جدار عال لمحبي التسلق.

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